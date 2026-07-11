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Poranek z jogą na Różance

Data publikacji: 11 lipca 2026 r. 12:36
Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2026 r. 12:36
Poranek z jogą na Różance
Joga na Różance Fot. Karol Ciepliński  

W sobotni poranek na szczecińskiej Różance odbyły się zajęcia z Jogi z cyklu „Jogarnij się”. Spotkanie przyciągnęło około 20 osób.

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- Planuję przychodzić przez całe wakacje - mówi pani Basia. - To fantastyczny sposób na poranek z lekkim sportem w miłej atmosferze.

Anna Rup, instruktorka prowadzi zajęcia razem z mężem fizjoterapeutą.

- To już druga joga w tym roku. Joga wygląda naprawdę tak, jak chcemy. Można ją dostosować do naszych potrzeb. Jest dobra między innymi na problemy z kręgosłupem czy biodrami.

Zajęcia będą odbywać się cyklicznie co tydzień przez całe wakacje.

(CK)

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