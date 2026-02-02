Porady, badania, warsztaty w Światowym Dniu Walki z Rakiem

Już 4 lutego, z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie zaprasza do siebie na konsultacje lekarskie, badania profilaktyczne, porady specjalistów oraz warsztaty samobadania piersi i jąder. Na pacjentów i osoby zainteresowane ZCO czekać będzie od godziny 12.00 do 17.00 w holu głównym Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej (budynek nr 8, wejście 8b, od ul. Rolnej).

Tego dnia będzie można skorzystać z: konsultacji dermatologicznych (rejestracja jest już zamknięta), konsultacji dot. zmian na tarczycy, porad psychoonkologa w zakresie możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego dla osób chorych onkologicznie, a także ich bliskich oraz pomocy socjalnej, o którą mogą ubiegać się pacjenci onkologiczni, porad specjalisty w zakresie pielęgnacji stomii, trudno gojących się ran i odczynów związanych z leczeniem onkologicznym, porad dietetycznych oraz bezpłatnej analizy składu masy ciała, porad fizjoterapeutów - specjalistów rehabilitacji onkologicznej, warsztatów Regionalnej Fundacji Walki z Rakiem dot. nauki samobadania piersi i jąder.



Na konsultacje z lekarzami obowiązuje rejestracja pod numerem telefonu: 91 42 51 595. Uwaga - liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja konieczna jest również na badania profilaktyczne: mammografię (dla pań w wieku 45- 74 lata, które nie miały wykonanej mammografii profilaktycznej w ciągu ostatnich 2 lat) i cytologię (dla kobiet w wieku 25-64 lata, które nie miały wykonanej cytologii profilaktycznej w ciągu ostatnich 3 lat). Pozostałe porady specjalistów ZCO oraz warsztaty są dostępne bez rejestracji, dla wszystkich chętnych.

