Poradnia nefrologiczna wznawia działalność w WOMP

Poradnia nefrologiczna WOMP rozpocznie przyjęcia od najbliższego czwartku. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Po rocznej przerwie wznowiona została działalność poradni nefrologicznej w Przychodni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie. Poradnia rozpocznie przyjęcia od 8 stycznia br. i będzie czynna dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki w godzinach 8.30-12.30.

Poradnia nefrologiczna zajmuje się diagnostyką, leczeniem oraz monitorowaniem chorób nerek i układu moczowego. W ramach świadczeń konsultowani są m.in. pacjenci: z przewlekłą lub ostrą chorobą nerek, z nieprawidłowymi wynikami badań (np. badania moczu, podwyższonym poziomem kreatyniny), z nadciśnieniem tętniczym o podłożu nerkowym, z kamicą nerkową, białkomoczem lub krwiomoczem, z cukrzycową chorobą nerek (nefropatią cukrzycową), z przewlekłymi schorzeniami układu moczowego, w tym nawracającymi infekcjami dróg moczowych, z niewydolnością nerek lub innymi schorzeniami wymagającymi specjalistycznej opieki nefrologicznej.

Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub lekarza specjalisty. Rejestracja prowadzona jest w Przychodni nr 1 przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: telefonicznie w godzinach 7-18 pod numerem telefonu 91 43 49 200, osobiście w dni pracy przychodni w godzinach 7-18.

(K)

