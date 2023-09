Pora jesiennych zmian na podwórku przy al. Piastów 67 [GALERIA]

Mieszko prezentuje uzbierane przez siebie kasztany. Fot. Krzysztof ŻURAWSKI

Mieszkańcy posesji przy al. Piastów 67 wzięli udział w naszym konkursie „Cały Szczecin w kwiatach”. Pisaliśmy już o ich pięknej inicjatywie zamienienia podwórka-studni w ogród i miejsce będące enklawą zieleni.

Ostatnio p. Alina Madejewska, mieszkanka oficyny i zarazem inicjatorka przekształcenia podwórka w ogród, poinformowała nas o zmianach, jakie tam zaszły. Przeszło kolejne przeobrażenie. Nadal jest pełne zieleni, ale do wystroju doszły elementy uwzględniające jesienną porę roku.

– Głównie popracowałam nad wystrojem – mówi Alina Madejewska. – Byłam ostatnio z wnuczkiem na spacerze i przynieśliśmy jesienne kasztany. Posłużyły nam one za element dekoracyjny. Do kasztanów dodałam wrzosy i dynię, a całość umieściłam w drewnianej skrzynce. Jest tam również złoty budzik, który symbolicznie odmierza mijający czas i nadchodzącą jesień.

Pojawiły się też nowe nasadzenia bardziej pasujące do pory roku.

– Nasze podwórko zagospodarowałam jakieś siedem lat temu – opowiada Alina Madejewska. – Od tamtej pory zawsze coś przybywa: a to kwiaty, a to wystrój, a to kasztany…

Dzięki takim inicjatywom szare i nijakie miejsca przechodzą bardzo korzystną metamorfozę, a najbliższe otoczenie zyskuje na estetyce. Należy podkreślić, że całość prac pokrywana jest z własnych funduszy: – Tylko raz dostaliśmy od rady osiedla dofinansowanie w wysokości 600 złotych – mówi Alina Madejewska. ©℗

(żuk)