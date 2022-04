Poprawia się sytuacja z wodą w Świnoujściu. Hotelarze i turyści są wściekli

Poprawia się sytuacja z dostępem wody pitnej w Świnoujściu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu poinformował, że w godzinach nocnych z piątku na sobotę (16 kwietnia) została uruchomiona stacja uzdatniania wody Granica. W związku z tym, ilość dostarczanej wody do sieci miejskiej wzrosła.

Niestety, stacja wciąż nie pracuje z pełną wydajnością i przy dużych rozbiorach wody, mogą jeszcze występować problemy z ciśnieniem wody na wyższych kondygnacjach. Tymczasem hotelarze są wściekli, bowiem otrzymują setki skarg od turystów, którzy przyjechali do kurortu już w piątek, aby spędzić święta wielkanocne na wyspach.

-To jest jakiś koszmar. Kto dopuścił do takiej sytuacji? Mamy duże obłożenie i nie mamy możliwości przeniesienia wszystkich gości w inne miejsce. Odbieramy dziesiątki telefonów ze skargami. Goście nie mogą się wykąpać i normalnie korzystać z toalety. Problem z wodą w Świnoujściu istnieje od wielu lat i do tej pory nic z tym nie zrobiono. W końcu musiało się to tak skończyć - skarży się jeden ze świnoujskich hotelarzy.

Do sprawy wrócimy.

(rj)