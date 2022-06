Poprawia się płynność ruchu na drodze S3 w kierunku Goleniowa. W okolicach Rurki był sporej długości korek spowodowany pożarem ciężarówki. Do zdarzenia do szło dziś (20 czerwca) rano.

Strażacy zdołali szybko opanować sytuację i ruch na drodze wraca do normy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy muszą się za to liczyć z korkiem na przeprawie przy wyjeździe ze Świnoujścia. To efekt wyjazdów po długim weekendzie. Z kolei kolejek przy wjeździe na prom do kurortu na razie nie ma.

(rj)