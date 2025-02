Ponad 500 mln odebrane szczecińskiej onkologii

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna unieważniła konkurs na dofinansowanie polskiej onkologii zorganizowany za rządów Prawa i Sprawiedliwości i rozstrzygnięty w październiku 2023 roku. Na skutek unieważnienia dwa szczecińskie szpitale pozbawione zostały ponad 500 milionów złotych. W przypadku Województwa Zachodniopomorskiego chodzi o 229,2 mln zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii oraz 297 mln zł dla szpitala przy ul. Unii Lubelskiej. Minister Leszczyna argumentuje unieważnienie konkursu rzekomymi nieprawidłowościami przy jego przeprowadzaniu. Sprawę bada Centralne Biuro Antykorupcyjne. Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała ponowne rozpisanie konkursu w marcu. – Tłumaczenie minister Leszczyny jest takie, że pieniądze dostali znajomi – mówi Zbigniew Bogucki, poseł PiS. – Czy moim znajomym jest Olgierd Geblewicz, marszałek województwa? Blisko 230 milionów złotych otrzymał ośrodek marszałkowski – szpital onkologiczny na szczecińskim Golęcinie. Posłowie PiS z okręgu szczecińskiego i koszalińskiego na konferencji prasowej zorganizowanej w Szczecinie w sobotę 1 lutego podkreślali, że finansowanie rozwoju polskiej onkologii to kwestia życia lub śmierci dla setek tysięcy cierpiących na raka Polaków. Politycy zauważają także, że w nowym konkursie finansowanie będzie pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy – a ten wiąże się z ograniczeniami czasowymi. - Ta procedura może trwać rok czy półtora, a może dłużej. A pieniądze z KPO trzeba wykorzystać do czerwca 2026 roku - mówi Artur Szałabawka, poseł PiS. Czesław Hoc, lekarz i poseł Prawa i Sprawiedliwości zauważa, że w związku z nowym źródłem finansowania i związanymi z nim zasadami szczecińskie szpitale będą mogły maksymalnie uzyskać do 80 milionów złotych, a nie jak w poprzednim konkursie 229,2 miliony i 297 milionów. Posłowie PiS zwracają także uwagę na to, że w kolejnym konkursie pieniądze mogą już nie trafić do Szczecina.©℗ Tekst i fot. Karol CIEPLIŃSKI

Komentarze

2many 2025-02-01 19:02:26 Uśmiechnięta rzeczywistość.

Myśl 2025-02-01 18:41:23 Pan Zbigniew Bogucki specjalnie myli szpitale rządowe (uniwersyteckie) ze szpitalami samorządowymi, by osiągnąć pokrętny cel - 'że pieniądze dostali znajomi'. Konkurs został zorganizowany i rozstrzygnięty w październiku 2023 i zaraz potem zajęło się nim CBA, więc wszystko zadziało się za rządów PIS+SP. Dofinansowanych miało być 19 szpitali w całej Polsce. Ma być nowy konkurs na tych samych zasadach. Dobrze, że wykorzystane będą środki z KPO. Przydałoby się więcej informacji.

Rubi 2025-02-01 18:38:00 Kolejna PISowska prowokacja i kłamstwa mające na celu odwrócenie uwagi od zmarnowanych i rozkradzionych pieniędzy przez PIS. Przypominam, że 8 lat Polki i Polacy byli systematycznie okradani przez PIS pamięć krótka ale trzeba przypominać. Temat wyciągnięty z nosa Pinokia.

A propos 2025-02-01 18:22:43 Czy można już wycinać,przycinać leszczynę na działce?Nadmiernie się rozrosła.

Dzięki Tusk 2025-02-01 18:20:44 Dzięki Tusk, będziemy o tym pamiętać, wybory już niedługo.

Leming Pospolity 2025-02-01 18:12:29 Najważniejsze że PiS nie rządzi.

doVincent 2025-02-01 17:47:43 Nie ma bo długi trzeba spłacać.

@Out 2025-02-01 17:44:55 A zapomniałeś ile poszło na braci Kaczelnika ze wschodu .

Do Zenek 2025-02-01 17:43:43 Na kłamstwie i ogłupieniu słup Merkel od 13 miesięcy szykuje nam upadek landu naszego kraju !!

@wybory 2025-02-01 17:42:24 Wybierz się do lekarza.

Do Out 2025-02-01 17:41:41 Masz rację jak i to , że pakiet migracyjny został przyspieszony , na który zgodził się słup Merkel i o tym poinformowali sami Niemcy jednocześnie wkopali mówiąc , że został ograny w UE . Migranci w Landzie a co z bezpieczeństwem naszych rodzin i nas samych , jak się bronić same uśmiechy nic nie dają !!

DO TROLI 2025-02-01 17:32:58 Polityczne trole nie produkujcie się za bardzo, bo i tak nikt tych wypocin w komentarzach nie bierze na poważnie. Bardziej jako kiepskie żarty 🤣

Do Afera Wizowa 2025-02-01 17:29:10 Krzysztof Bosak podał 2025-02-01 16:04:20 , że za rządów PO-PSL zostały zawarte pierwsze kontrakty na outsourcing obsługi ruchu wizowego. Jedną z firm wprowadzał Radosław Sikorski . Myśl !!

Do Stary zgred 2025-02-01 17:27:28 W czasach rządów Platformy Obywatelskiej służba zdrowia była w fatalnej kondycji tzn Lekarze wystosowali list do NFZ, w którym informowali, że jeżeli sytuacja się nie poprawi będą zmuszeni odwoływać zabiegi pacjentów, którzy bez operacji zagrożeni są śmiercią. Szpitale masowo odwoływały operacje .

Do Wybory wybory... 2025-02-01 17:23:38 Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała tzn Jarosławowi Kaczyńskiemu bardzo zależy na Polsce. Zrobi wszystko, by Polakom żyło się lepiej i bezpiecznie, a pozycja Polski była coraz bardziej znacząca . Żałosny jesteś 2025-02-01 16:46:37 . Myśl !!

To niewiele 2025-02-01 17:23:35 Tam gdzie łapy maczał PIS , tam zaraz CBA, bo przecież oni jeszcze niczego transparentnie i bezbłędnie nie zrobili w swojej karierze... To niewiele w porównaniu z pisowskimi przekrętami pandemiowymi. Gdzie są pieniądze z respiratorów, gdzie pieniądze z wyborów kopertowych, kto przytulił pieniądze za sprzedaż Rafinerii Gdańskiej, miliardy utopione w górnictwo (wydobycie spada), miliardy utopione w stocznie (żadne nie ruszyła), ....

Ac 2025-02-01 17:17:15 Rak i inne choroby, cierpienie ludzi nie mają berw politycznych. Zapamiętajcie to rządzący...

Zenek 2025-02-01 16:58:57 Bez przesady…Dostaliśmy 120 mln na nowe parki kieszonkowe…::))). A poważnie, widzicie teraz ludziska o co w tym wszystkim chodzilo przez ostatnie lata. Zrobić z PiS bandytów, żeby mieć podkładkę pod wazystko. I to jeszcze to babsko Leszczyna…

Limonka 2025-02-01 16:54:59 Jakie to wszystko słabe... Oczywiście uśmiechamy się

Wybory wybory... 2025-02-01 16:46:37 Nienawiść i wyzwiska to sposób PiSu na wygraną. W ten sposób porywają do walki tę najbardziej zawistną, nieudolną i zmanipulowaną część narodu. Poza tym Kaczyński inaczej nie potrafi. Do tego nienawidzi Polski, Zachodu, wolności, demokracji. To przeżytek PRL-u, który od początku działa na rzecz jego reaktywacji i polexitu.

Vincent 2025-02-01 16:43:51 Pieniędzy nie ma i nie będzie. Ja wam to mówię!

Poczekamy zobaczymy 2025-02-01 16:43:16 A ci tylko pianę biją , bo tylko to potrafią..., a dziadersy łykają ich papkę... Szkoda że Polaków nie interesuje to, że ten pożal się boże "rząd" zadłużył nasz kraj na 1 bilion 800 miliardów złotych, tzn więcej niż wszystkie inne rządy od 1989 roku i będziemy te 13nastki i 14naski Kaczynskiego oddawać już praktycznie bez końca, bo budżet państwa jest jedynie w stanie spłacać odsetki od tego gigantycznego długo - to już się stało!!!

Edek 2025-02-01 16:27:41 Brawo lemingi usmiechajcie sie🤣🤣🤣Czarodziejska różdżka specjalistki leszczyny dziala .Pyk i nie ma 500mln zl na onkologie w zachodniopomorskim super. Jak to się ma do zbiórki owsiaka o której tak pieją z zachwytu usmiechniete lemingi wystarczy POrownac. Brawo tyfusek i koalicja 13 grudnia,brawo lemingi glosujace na Partię Oszustów. Spojrzcie i POwiedzcie to chorym ludziom w twarz.Rozpisanie nowego konkursu przesunie w czasie srodki i start programu, wielu pacjentów moze niedoczekac .

nie bać tuska 2025-02-01 16:24:02 ludzie słabi , chorzy którzy nie przynoszą dochodu jednak muszą się bać tuska

TVP w likwidacji 2025-02-01 16:18:27 do TVP w likwidacji idzie coraz więcej pieniędzy i trzeba zabarac onkologii .

Kłamliwy tytuł 2025-02-01 16:15:11 Nie można odebrać czegoś, co nigdy nie było dane.

Stary zgred 2025-02-01 16:09:40 Bardzo proszę o podanie pełnej listy krajowej, kto i ile "wygrał" w tym konkursie. Obawiam się że może być tak jak z ojcem salcesonem co to w innym konkursie 100 baniek wygrał.

Afera Wizowa 2025-02-01 16:04:20 Przybyszów z pontonów to przyjmował PiS.