Ponad 40 mln zł na dofinansowanie przewozów autobusowych w regionie

Fot. Sylwia Dudek

Ponad 450 linii autobusowych o łącznej długości przekraczającej 19 tys. km uruchomią w 2026 r. zachodniopomorskie samorządy dzięki 41 mln zł dofinansowania z rządowego Funduszu Autobusowego. To o 110 połączeń więcej niż w tym roku.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) to program Ministerstwa Infrastruktury, który wspiera samorządy w utrzymaniu lokalnego transportu, przeciwdziałając wykluczeniu komunikacyjnemu. W przyszłym roku dofinansowanie z FRPA otrzyma 69 gmin i 9 powiatów na łączną kwotę 41 mln zł.

- To o 9 milionów złotych więcej niż w poprzednim rozdaniu. Dzięki tym funduszom w przyszłym roku funkcjonować będzie ponad 450 linii autobusowych, aż 110 więcej niż w 2025 roku – poinformował w poniedziałek w komunikacie wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Nabór wniosków o dofinansowanie przewozów autobusowych przeprowadzono w grudniu. Zainteresowanie samorządów było znacznie większe niż w latach ubiegłych. Wojewoda podkreślił, że w kończącym się 2025 r. gminy i powiaty wykorzystały 32 mln zł, mimo iż pula środków zarezerwowana dla Zachodniopomorskiego przekraczała 52 mln zł. Na rok 2024 przewidziano 58 mln zł, a po dofinansowanie – około 30 mln zł - sięgnęło 61 organizatorów lokalnego transportu, tworząc 339 linii komunikacyjnych o łącznej długości 10,5 tys. km.

W roku 2026 r. gminy i powiaty z Pomorza Zachodniego dzięki Funduszowi Autobusowemu utrzymają 453 linie, w sumie ponad 19 tys. km.

- Dla mieszkańców regionu, szczególnie z mniejszych miejscowości, to realna poprawa codziennego życia. Dzięki sprawnej komunikacji będą mogli się swobodnie przemieszczać i łatwo dotrzeć do szkoły, pracy czy przychodni – zaznaczył Rudawski.

Dofinansowanie przewozów autobusowych z rządowego funduszu wynosi maks. 3 zł do jednego tzw. wozokilometra. Dopłaty nie obejmują komunikacji miejskiej.

Program uruchomiono w 2018 r. W pierwszym naborze, na 2019 r., województwu zachodniopomorskiemu przyznano 17,9 mln zł. Jak przekazał PAP Piotr Pieleszek z centrum prasowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządy wykorzystały wtedy niespełna 236 tys. zł. Dofinansowano wówczas 29 lokalnych linii pięciu przewoźników.

