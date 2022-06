Ponad 40 lat August Ludwig Most uczył tu rysunku. Na budynku IX LO jest teraz tablica poświęcona malarzowi

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, na budynku szczecińskiego IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, poświęconej wybitnemu szczecińskiemu malarzowi, Augustowi Ludwigowi Mostowi, odbyła się w piątek (3 czerwca). Dlaczego w tym miejscu pojawiła się tablica? Otóż niegdyś w tym budynku działało Gimnazjum Fundacji Mariackiej, w którym artysta przez ponad czterdzieści lat uczył rysunku.

Ponad 40 lat Most uczył tu rysunku

August Ludwig Most to niemiecki malarz epoki biedermeieru. Urodził się 10 marca 1807 roku w Szczecinie. Jego rodzina od pokoleń mieszkała w tym mieście, a zarówno jego ojciec, jak i dziadek byli mistrzami ślusarskimi. W młodości kształcił się w Stargardzie u malarza o nazwisku Thiele. Potem studiował w Akademii Sztuki w Berlinie, następnie mieszkał w Dreźnie, by w 1834 roku powrócić do Szczecina. Kilka lat później rozpoczął pracę w szczecińskim, wspomnianym gimnazjum. August był w Szczecinie osobą szanowaną, zaliczaną do elity miasta. Był cenionym portrecistą – jego prace zdobiły zarówno szczecińskie wnętrza publiczne, jak i prywatne, szczecińskie i pomorskie salony bogatego mieszczaństwa i arystokracji.

- August Ludwig Most pracę w Gimnazjum Fundacji Mariackiej rozpoczął w 1841 roku. Można powiedzieć, że umarł na "polu bitwy", bo sprawdzając prace swoich uczniów. To było 27 czerwca 1883 roku. Artysta zmarł na zawał serca. Całe swoje dojrzałe życie poświęcił Szczecinowi i tej szkole. W sumie uczył tu w dziewięciu klasach. Był autorem portretów profesorów, którzy uczyli w szkole. Te portrety zdobiły salę konferencyjną, czyli - jak dziś byśmy powiedzieli - pokój nauczycielski. Most zostawił też całą tekę poświęconą tej szkole. Ona została przygotowana w 1854 roku - opowiadała na piątkowej uroczystości Ewa Gwiazdowska, historyk sztuki. - Zasługi Mosta dla Szczecina były ogromne. Zostawił choćby portrety samego miasta. Był autorem pierwszej luksusowej panoramy Szczecina, otoczonej bordiurą z widokami ważnych budowli i pejzaży bliskich szczecinianom, jak choćby obecny Park Żeromskiego czy widok Szczecina z Golęcina.

Premierowy pokaz obrazu Mosta

W kolekcji szczecińskiego Muzeum Narodowego jest obecnie trzynaście obrazów Mosta.

- To chyba największa kolekcja w Polsce. Do tego muzeum posiada bardzo ciekawy, zdradzający tajniki pracy artysty zestaw, choćby akwarel, rysunków piórem, ołówkiem oraz litografii, składający się na tak zwaną tekę Mosta - mówił Dariusz Kacprzak z Muzeum Narodowego.

Podczas uroczystości odbyła się premierowa prezentacja obrazu Augusta Ludwiga Mosta, zakupionego niedawno przez jednego ze szczecińskich kolekcjonerów.

- Najprawdopodobniej jest to portret armatora szczecińskiego, bo w tle widać żaglowiec. Portret pochodzi z Warszawy z kolekcji nieżyjącego już miłośnika sztuki. Natomiast szczeciński kolekcjoner kupił kilka portretów, nie wiedząc, że wśród nich jest też dzieło Mosta. Przyniósł je do nas do antykwariatu i wtedy okazało się, że jest to właśnie portret autorstwa tego szczecińskiego malarza - opowiada antykwariusz Marek Wyłupek. - Z kolei inny zakupiony przez tego kolekcjonera portret przedstawia prawdopodobnie żonę tego armatora, ale widnieje na nim podpis innego artysty, nie Mosta. Tak nam się wydaje, że to żona, bo oba portrety mają takie same ramy i pochodzą z tego samego okresu.

Do poniedziałku (poza niedzielą) można obejrzeć wspomniane dzieło Mosta w Antykwariacie Marka Wyłupka, mieszczącym się przy ul. Koński Kierat 12 w Szczecinie. ©℗

(MON)