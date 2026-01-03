Ponad 1800 zgłoszeń w jedną noc. Operatorzy mieli mnóstwo pracy

Fot. Dariusz Gorajski

Ponad 1800 zgłoszeń odebrało podczas nocnej zmiany sylwestrowej, z 31 grudnia na 1 stycznia, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie. W tym czasie, między godziną 19 a 7, dyspozytorzy medyczni obsłużyli łącznie 605 połączeń.

Sylwestrowa noc, jak co roku, była czasem wzmożonej pracy wszystkich służb ratunkowych. CPR odebrało dokładnie 1872 zgłoszenia.

- Dziękujemy operatorom numeru 112, dyspozytorom medycznym oraz funkcjonariuszom służb za profesjonalizm, zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy przez całą noc - przekazał Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. - Apelujemy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z numerów alarmowych – każde fałszywe zgłoszenie może opóźnić pomoc osobom, które naprawdę jej potrzebują. (K)

