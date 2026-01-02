Piątek, 02 stycznia 2026 r. 
REKLAMA 2 szczecin
REKLAMA

Ponad 160 interwencji policji

Data publikacji: 01 stycznia 2026 r. 11:52
Ostatnia aktualizacja: 01 stycznia 2026 r. 11:53
Ponad 160 interwencji policji
Fot. KMP w Szczecinie (archiwum)  

Na terenie Szczecina sylwestrowa noc minęła bez poważnych wypadków i zdarzeń kryminalnych. Policja i straż pożarna miały jednak sporo pracy.

REKLAMA

- Mieliśmy ponad 160 interwencji. To sporo – podają policjanci z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. -  Głównie wyjeżdżaliśmy do osób, które nieodpowiednio zachowywały się pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Policjanci w sylwestrową zatrzymali trzech nietrzeźwych kierowców. W Nowy Rok od godziny d 6 rano funkcjonariusze intensywnie sprawdzają trzeźwość na drogach w mieście.

Spokojnie minioną noc oceniają szczecińscy pożarnicy.

 - Było bardzo spokojnie – mówi kpt. Franciszek Goliński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Mieliśmy 25 zdarzeń, w tym 11 pożarów - głównie śmietników. Było trochę mniej fajerwerków niż w latach poprzednich. Zawsze uczulamy na to, aby z fajerwerków korzystać ostrożnie. (CK)

 

 

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

2 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA