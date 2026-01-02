Ponad 160 interwencji policji

Fot. KMP w Szczecinie (archiwum)

Na terenie Szczecina sylwestrowa noc minęła bez poważnych wypadków i zdarzeń kryminalnych. Policja i straż pożarna miały jednak sporo pracy.

REKLAMA

- Mieliśmy ponad 160 interwencji. To sporo – podają policjanci z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Głównie wyjeżdżaliśmy do osób, które nieodpowiednio zachowywały się pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Policjanci w sylwestrową zatrzymali trzech nietrzeźwych kierowców. W Nowy Rok od godziny d 6 rano funkcjonariusze intensywnie sprawdzają trzeźwość na drogach w mieście.

Spokojnie minioną noc oceniają szczecińscy pożarnicy.

- Było bardzo spokojnie – mówi kpt. Franciszek Goliński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Mieliśmy 25 zdarzeń, w tym 11 pożarów - głównie śmietników. Było trochę mniej fajerwerków niż w latach poprzednich. Zawsze uczulamy na to, aby z fajerwerków korzystać ostrożnie. (CK)

REKLAMA