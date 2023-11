Pomóżmy Motomikołajom! Szykują dla dzieci mnóstwo atrakcji i pół tysiąca paczek

Fot. Dariusz Gorajski

Mówią o sobie tak: „Dawno, dawno temu ktoś stworzył motocyklistów i wszyscy widzieli, że jest to dobre. Na wszystko to spojrzał Święty Mikołaj i rzekł: To będą moi pomocnicy, nazwę ich Motomikołaje. No i tak co roku jeździmy do dzieci przekazywać uśmiech i prezenty”…

Co roku o tej porze, od wielu lat, bardzo liczna grupa motocyklistów ze Szczecina i okolic, z myślą o najmłodszych z placówek opiekuńczo-wychowawczych i tych przebywających na szpitalnych oddziałach, szykuje pełną atrakcji zabawę mikołajkową oraz paczki. Przygotowania do tego wielkiego wydarzenia już trwają, a organizatorzy zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcą poczuć moc bardzo wyjątkowej, radosnej i energetycznej inicjatywy.

W tym roku główna impreza odbędzie się w 9 grudnia. O godziny 14 już tradycyjnie z Wałów Chrobrego w Szczecinie ruszy przez całe miasto widowiskowa parada Motomikołajów.

– Po drodze będziemy rozświetlać uśmiechami buzie, te małe i duże – mówi Damian, jeden z organizatorów wydarzenia. – Wspólnie pojedziemy na Arkonkę, dokąd też zostaną dowiezione, dzięki uprzejmości Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych ze Szczecina i okolic.

Tego dnia przez kilka godzin parking przy Arkonce zajmą Motomikołaje na motocyklach, trójkołowcach, quadach, terenówkach, Amcarach, klasykach oraz wszystkim, co ma trybiki oraz tłoki. Każde dziecko będzie mogło przejechać się jako pasażer na motocyklu. Oczywiście nie będzie to jedyna atrakcja. Zaplanowano ognisko z kiełbaskami oraz piankami, smaczną grochówkę, fontannę z czekoladą. Będą ciasta, ciastka i słodkości. Swoje umiejętności zaprezentuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dzieci będą się przyglądać i zarazem uczyć jak uratować komuś życie oraz co należy robić, by nie narazić swojego.

– Odwiedzą nas zwierzaki z Alpakowego Zacisza Bobolin – zdradza Damian. – Doszły nas słuchy, że jest to zaraz po prezentach najlepsza atrakcja. Cały czas będą spacerowały księżniczki z koszami cukierków dla naszych maluchów. Będą gry, konkursy, zabawa, a dzięki Light Garden zabierzemy dzieci do Krainy czarów i magii stworzonej przez tysiące kolorowych lampek.

Oczywiście najważniejszym wydarzeniem są odwiedziny świętego Mikołaja. Będzie miał prawie … pół tysiąca paczek! Dla żadnego dziecka ich nie zabraknie.

– Jak co roku zwracamy się do mieszkańców naszego miasta – zapraszają do wsparcia inicjatywy motocykliści. – Wszyscy to robimy z dobrego serca i dzięki Waszym Sercom. Potrzebujemy duuuuuuużo słodyczy oraz zabawek dla tych krasnali. Ich uśmiechy wielokrotnie wzruszały niejednego twardziela na Harleyu. Jeśli ktoś chce się włączyć, zapraszamy.

Słodycze i zabawki są zbierane w trzech punktach do 5 grudnia. To: Restauracja Szyszka przy wejściu do Arkonki, ul. Arkońska 30b, tel. 538 199 248, Punkt Prawobrzeże ul. Rydla 81, tel. 663 450 227 oraz Punkt Centrum, ul. Heyki 17, tel.732 064 752. ©℗

(K)