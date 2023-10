Pomorze Zachodnie na pierwszym miejscu w rankingu wydatków inwestycyjnych

Pomorze Zachodnie chwalone jest między innymi za budowę nowych tras rowerowych. Fot. Wioletta Mordasiewicz

Po latach wyrównanej walki województwo zachodniopomorskie wskoczyło na pierwsze miejsce w rankingu wydatków inwestycyjnych - ogłosiło pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota". Tym samym zachodniopomorskie zdetronizowało wieloletniego lidera – podlaskie.

"Wspólnota" ogłasza: "Samorząd województwa zachodniopomorskiego może pochwalić się wyjątkowymi inwestycjami m.in. w infrastrukturę. W 2022 r. wydatki związane z realizacją zadań drogowych i „rowerowych” przekroczyły 320 mln zł. Jednym z najważniejszych projektów była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku od Stepnicy do Recławia (ponad 23 km). Biegnie ona wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i jest alternatywą dla S3 prowadzącej nad morze. Modernizacja DW111 to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców regionu i turystów odwiedzających Pomorze Zachodnie. Wartość przedsięwzięcia to 147 mln zł (łącznie z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)".

"Wspólnota" zwraca uwagę na rozbudowę tras rowerowych oraz zakup taboru kolejowego. Ocenia także, że Pomorze Zachodnie ma najnowocześniejsze pociągi do obsługi połączeń regionalnych (ponad 70 pojazdów). Ponadto w ub. roku sfinalizowano kontrakt na zakup 12 pojazdów hybrydowych.

Z punktu widzenia "Wspólnoty" ważna była także rozbudowa Teatru Polskiego.

(as)