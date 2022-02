Pomoc bardzo potrzebna. Szczecin zbiera dary dla Ukraińców

Akcja pomocy dla Ukrainy nie ustaje. Szczecinianie, podobnie jak i cała Polska, udowadniają, że mają wielkie serca. Na terenie miasta działa obecnie kilka ośrodków zbierających potrzebne artykuły, żywność, a także zapewniające transport czy zakwaterowanie dla ludzi uciekających przed wojną.

Wraz z rozpoczęciem wojny na Ukrainie, szczecińskie środowiska natychmiast zaangażowały się w działania niosące pomoc uchodźcom, jak i walczącym, ukraińskim żołnierzom. Przydaje się wszystko: jedzenie, ubrania, środki higieniczne, opatrunki czy kosmetyki.

Jedną z organizacji prowadzących akcję humanitarną jest Stowarzyszenie Mi-Gracja. Magazyny z ubraniami, żywnością, lekarstwami i innymi produktami dla potrzebujących uchodźców znajdują się przy ulicy Kolumba 88/89. Jak zaznacza Tatiana Omileczuk, wiceprezeska Mi-Gracji, obecnie zbiórka jako taka jest wstrzymana, ponieważ darów jest już naprawdę sporo. Zaznacza jednak, że mimo to nikogo nie zamierzają odprawiać.

- Pracujemy tutaj od soboty. Teraz już tylko wydajemy dary - informuje. I podkreśla, że informacje o tym, co jest najbardziej potrzebne w danej chwili będą pojawiały się regularnie na stronie Mi-Gracji. Można też dzwonić na infolinię na numer tel. 48 514 558 135.

Ale są też szczególne potrzeby, zwłaszcza dla dzieci. - Przyjmiemy artykuły szkolne - mówi Tatiana Omileczuk.

Mi-Gracje nie działają same. Mogą liczyć na wsparcie wolontariuszy i wolontariuszek, a nawet pracowników pobliskich firm. Jedną z nich jest pani Karolina Radziszewska. - Moimi szefami są osoby z Ukrainy, dlatego postanowiłam zaangażować się w pomoc - mówi. Solidarność Polaków z Ukraińcami zrobiła na niej ogromne wrażenia.

- Ludzie mają wielkie serca - podkreśla. - Zdali egzamin na szóstkę!

Podobne zdanie o szczecinianach ma pani Irena Zadrożna, która mieszka tu od 2014 roku. - Od soboty ludzie przywożą wszystko! - mówi. - I wszystkiego mamy już za dużo.

Kobieta ma jednak jedną, ważną prośbę. - Prosimy o apteczki, które będziemy wysyłać żołnierzom na Ukrainie.

Wszystko, co do tej pory zebrało stowarzyszenie, wydawane jest na bieżąco rodzinom przybywającym do Szczecina.

W obszarze Dworca Głównego działają jeszcze wolontariusze Refugees Szczecin, którzy witają przybywających do naszego miasta ludzi ciepłym posiłkiem, napojami a przede wszystkim - zapewniają i organizują sprawy związane z pobytem w specjalnie powołanym do tego punkcie informacyjnym.

Przy Dworcu PKS dary zbierane są także przez pracowników Tawerny Lwów. To niewielka knajpka - rzeczy od darczyńców nie mieszczą się już w środku. Ludzie przychodzą nie tylko z ubraniami czy żywnością - niektórzy zostają i oferują swoja pomoc przy segregacji. Tam zbiórka prowadzona jest głównie dla żołnierzy ukraińskich, dlatego najbardziej potrzebne są między innymi: bandaże, leki, strzykawki, opatrunki i inne produkty higieniczne, jak również powerbanki, latarki, kaski, śpiwory czy lornetki. Wszystko to, co potrzebne jest do przetrwania w trudnych, wojennych warunkach.

Organizowane są również darmowe przejazdy ze Szczecina do Lwowa - głównie dla mężczyzn, którzy postanowią walczyć przeciw rosyjskim okupantom. Transport oferuje jedna z firm przewozowych. Obecnie ma opłaconych około 20 biletów, ale - jak podaje właściciel firmy - wciąż zgłaszają się chętni, którzy chcą pokryć koszty zakupu biletów.

Nieustannie dla swoich rodaków działa także szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce. Tam również zbierane są dary, w tej chwili jednak wolontariusze i członkowie Związku będą skupiać się przede wszystkim na najbardziej potrzebnych artykułach. Informacje na ten temat będą zamieszczane na bieżąco na ich facebookowym profilu.

Dary dla Ukrainy, pomoc humanitarną dla osób na przejściu granicznym, wsparcie dla uchodźców, oferty noclegu, pomoc zwierzętom organizuje w mieście bardzo wiele osób, organizacji, środowisk. Na Facebooku powstała grupa Szczecin dla Ukrainy, gdzie co chwilę pojawiają się nowe informacje na temat oczekiwanej i organizowanej w mieście pomocy, miejscach zbiórek, wolontariuszach, transporcie i zakwaterowaniu. ©℗

(aj)