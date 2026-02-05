Pomnik Armii Krajowej pomazany czarną farbą. Sprawca nie będzie poszukiwany

Znak Polski Walczącej - kotwica wykuta w granicie, na monumencie upamiętniającym żołnierzy AK na szczecińskim Cmentarzu Centralnym - został pomazany czarną farbą. Sprawca lub sprawcy nie będą poszukiwani, bo administracja nekropolii nie zgłosi sprawy policji. Pomnik już oczyszczono.

Uszkodzenie pomnika upamiętniającego żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych polskiego podziemia, zauważył fotoreporter PAP. Nie wiadomo, kto i kiedy dopuścił się wandalizmu. Administracja cmentarza od PAP dowiedziała się, że monument z granitowych płyt został pomazany czarną farbą w sprayu.

- Zostało to już wyczyszczone. Zdarzenie nie będzie zgłaszane policji – poinformowała w czwartek w południe Paulina Łątka z biura prasowego UM Szczecin.

W rozmowie z PAP Łątka argumentowała, dlaczego Zakład Usług Komunalnych, który zarządza m.in. szczecińskimi cmentarzami, nie zawiadomi policji, by przynajmniej spróbować ustalić sprawców. Przyznała, że kradzieże i uszkodzenia np. nagrobków na CC zdarzają się dość często, a wykrywalność w takich sprawach jest bliska zera.

- Miejsce, gdzie znajduje się pomnik, nie jest objęte monitoringiem – podkreśliła, wyjaśniając, że nie ma żadnego tropu, który pozwoliłby ustalić okoliczność zdarzenia. – Pracownicy, ochrona cmentarza będzie częściej patrolować ten teren - zapowiedziała Łątka.

Biuro prasowe Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie potwierdziło, że nie było głoszenia w tej sprawie. Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji nadkom. Anna Gembala, poinformowana przez PAP o sprawie, również zadeklarowała, że policyjne patrole zwrócą szczególną uwagę na CC. Zniszczenie lub znieważenie miejsca pamięci jest w Polsce przestępstwem. Art. 261 KK mówi: Kto znieważa pomnik lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Cmentarz Centralny, największa w Polsce nekropolia, znajduje się w zachodniej części Szczecina i ma powierzchnię ponad 170 ha. Stałym monitoringiem objęte są tylko główne wejścia i okolice kaplicy.

Pomnik upamiętniający AK wzniesiono w 2004 r., z inicjatywy kombatantów. Projekt wykonał Maciej Prauziński (zm. 2012 r.), architekt, wykładowca Politechniki Szczecińskiej, były żołnierz Armii Krajowej, który po II WŚ przybył do Szczecina.

Monument znajduje się w starej, zabytkowej części Cmentarza Centralnego, u zbiegu al. Bukowej i Górnej. Tworzą go trzy, różnej wysokości, słupy z jasnego kamienia, na których umieszczono „kotwicę” Polski Walczącej i tablicę z napisem: „1939 – 1956 W hołdzie poległym i pomordowanym żołnierzom Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych Podziemnego Państwa Polskiego”.

Środowiska kombatanckie, które od lat 90. XX w. zabiegały o miejsce upamiętnienia żołnierzy AK w Szczecinie, podkreślały, że to „odzyskane” po II WŚ miast stało się azylem dla Akowców i ich rodzin, zmuszonych do opuszczenia tzw. kresów wschodnich II Rzeczypospolitej.

