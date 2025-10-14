Półtora tysiąca miesięcznie na zachętę dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy

W województwie zachodniopomorskim w zawodzie pielęgniarskim kształcą dwie uczelnie, których studenci mogą wziąć udział w programie stypendialnym. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Studentki i studenci kształcący się na kierunku pielęgniarskim w Zachodniopomorskiem mogą się ubiegać o stypendium naukowe. To oferta dla osób kontynuujących naukę na trzecim roku, dostępna już po raz czwarty, ale tym razem w zmienionej formule.

Nabór wniosków rozpoczął się 10 października. Potrwa do 31 października.

Od roku akademickiego 2025/2026 wnioski mogą składać studenci będący mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego, kształcący się na trzecim roku studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo w szkole wyższej z siedzibą na Pomorzu Zachodnim, którzy nie powtarzali roku i nie mieli wcześniej zawartej umowy o stypendium pielęgniarskie. Głównym kryterium przyznania grantu będzie średnia ocen uzyskana w roku studiów poprzedzającym złożenie wniosku. Należy dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające: rok, kierunek oraz tryb studiów, realizowanie nauki zgodnie z planem studiów (bez powtarzania roku) oraz średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (https://wz.wzp.pl/).

Stypendium będzie można pobierać przez okres 9 miesięcy, tj. od 1 października 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku. Wyniesie 1,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo to efekt współpracy władz samorządu województwa oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie (dawna PWSZ) oraz koszalińskiej i szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W trzech wcześniejszych edycjach umowę stypendialną podpisało 79 osób rozpoczynających naukę na pierwszym roku pielęgniarstwa. W 2022 roku było to 26 osób, w 2023 roku 24 osoby, a w 2025 roku 29 osób. Łącznie wsparcie przekazane studentom pielęgniarstwa to ponad 700 tys. zł.

W województwie zachodniopomorskim w zawodzie pielęgniarskim kształcą dwie uczelnie, których studenci mogą wziąć udział w programie stypendialnym. To Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie (wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa).

(sag)

