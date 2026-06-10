Polonezem pożegnali przedszkole [GALERIA]

Uroczyste wydarzenie było symbolicznym pożegnaniem z przedszkolem dla dzieci. Fot. Dariusz Gorajski

Ponad sto szczecińskich przedszkolaków zatańczyło w środę poloneza przed Urzędem Miasta. Wydarzenie zorganizowane w ramach akcji „Pierwszy dzienniczek ucznia” było symbolicznym pożegnaniem z przedszkolem dla dzieci, które po wakacjach rozpoczną naukę w szkołach podstawowych.

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Na placu przed magistratem pojawili się starszacy z publicznych przedszkoli nr 31 „Żaczek”, nr 30 „Chochlik”, nr 18 „Wesoła 18”, nr 72 „Kraina Juliana Tuwima” oraz PP nr 4. Do tańca poprowadzili ich członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Szczecinianie”. Występ z dużym zainteresowaniem oglądali rodzice, dziadkowie i bliscy dzieci. Przed urzędem zebrało się sporo osób, a nie brakowało także zdjęć i nagrań wykonywanych na pamiątkę.

Uroczystość od kilku lat przypomina o ważnym momencie w życiu najmłodszych mieszkańców miasta. Dla przedszkolaków kończy się jeden etap, a po wakacjach rozpoczną kolejny – już jako uczniowie szkół podstawowych.

– To fajny moment, bo już niedługo będziecie uczniami. Życzę wam bezpiecznych wakacji i dużo energii na nowy rok szkolny – mówił Marcin Biskupski, zastępca prezydenta Szczecina.

– Chcę wam powiedzieć, że w szkole jest naprawdę fajnie. Spotkacie tam nowych kolegów, koleżanki i nauczycieli. Życzę wam powodzenia i wspaniałych wakacji – mówiła Urszula Pańka, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Nie brakowało także emocji wśród rodziców.

– Człowiek nawet nie wie, kiedy to minęło. Dopiero zaczynaliśmy przedszkole, a dziś córka żegna się z tym etapem – mówiła pani Anna.

– To piękna tradycja. Dzieci są dumne, a my razem z nimi – dodawała babcia, pani Katarzyna.

Po wspólnym tańcu przyszli pierwszoklasiści odebrali pamiątkowe dzienniczki ucznia. Teraz przed nimi wakacje, a od września nowe wyzwania w szkolnych ławkach.©℗

(dg)

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