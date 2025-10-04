Politechnika Morska zainaugurowała rok akademicki [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

Politechnika Morska w Szczecinie uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki. Główne uroczystości odbyły się w sobotę 4 października przed gmachem Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego. Wydarzenie zgromadziło społeczność akademicką, przedstawicieli władz państwowych i lokalnych, partnerów uczelni oraz licznie przybyłych gości.

Podczas przemówienia inauguracyjnego rektor Politechniki Morskiej Wojciech Ślączka podkreślił znaczenie kształcenia morskiego w dobie dynamicznych przemian technologicznych, wyraził radość z realizowanych przez uczelnię inwestycji i planów, a także zwrócił się do studentów, zwłaszcza tych rozpoczynających naukę na Politechnice Morskiej.

- Z radością witam was w murach naszej uczelni - mówił. - Rozpoczynacie wyjątkowy etap życia, czas zdobywania wiedzy, rozwijania pasji i kształtowania własnej tożsamości. Z chęcią w każdej z tych dziedzin wam pomożemy. Miejcie odwagę w zadawaniu pytań, determinację w dążeniu do celu oraz wytrwałość w przekuwaniu ewentualnych porażek w sukcesy. Życzę wam, by studia były czasem, do którego będziecie z przyjemnością wracać. Przekonacie się, że wybór, którego dokonaliście – Politechnika Morska w Szczecinie, był bardzo dobrym wyborem.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka w imieniu Rady Ministrów przekazał rektorowi PM oficjalną uchwałę ustanawiającą program wieloletni na budowę nowego statku szkoleniowego dla Politechniki Morskiej. Rząd przeznaczy na budowę następcy Nawigatora XXI około 650 milionów złotych. To ważna decyzja, która otwiera przed uczelnią nowe perspektywy rozwoju i podniesienia jakości praktycznego kształcenia studentów.

- To wielki powód do radości, dumy. Dlaczego to robimy? Bo studenci mają prawo do tego, aby mieć najlepsze warunki do nauki, naukowcy mają prawo do tego, aby mieć najnowocześniejszy sprzęt, aby prowadzić badania, a uczelnia musi mieć statek, który będzie jej ambasadorem i wizytówką – zaznaczył minister Marchewka.

Podniosłym momentem dla nowych studentów była immatrykulacja. Kandydaci złożyli uroczyste ślubowanie i tym samym ponad tysiąc osób zostało przyjętych w poczet studentów uczelni. Był to również szczególny moment dla rodzin i bliskich, którzy towarzyszyli im podczas uroczystości.

Po ślubowaniu rektor PM oficjalnie otworzył rok akademicki, a Chór Politechniki Morskiej odśpiewał Gaudeamus igitur.

Jak co roku, uroczystość była również okazją do wręczenia nagród, odznaczeń oraz promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Podczas uroczystości odbyło się też oficjalne przekazanie przez rektora PM łańcucha dziekanowi nowo utworzonemu Wydziału Geoinżynierii i Ochrony Środowiska Witoldowi Kazimierskiemu.

Uroczystość zakończyła defilada Kompanii Honorowej PM i studentów pierwszego roku, w akompaniamencie Orkiestry Wojskowej ze Świnoujścia.

(K)