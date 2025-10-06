Poniedziałek, 06 października 2025 r. 
Politechnika Morska będzie miała nowy statek

Data publikacji: 06 października 2025 r. 12:48
Ostatnia aktualizacja: 06 października 2025 r. 14:56
Politechnika Morska będzie miała nowy statek
„Nawigator XXI” to symbol Politechniki Morskiej. Za kilka lat uczelnia zyska nowszy symbol. Fot. Dariusz Gorajski  

Do 2029 roku Politechnika Morska w Szczecinie ma mieć nowy statek. Rząd zabezpieczył pieniądze na ten cel - 625 mln zł. Rektor PM zakłada, że nazwę nowej jednostki szkolno-badawczej wybiorą szczecinianie.

- Gospodarka morska to filar polskiej gospodarki, dlatego w gospodarkę morską inwestujemy - zadeklarował wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podczas konferencji na statku "Nawigator XXI". - W planie budżetu na przyszły rok mamy rekordową w historii kwotę 2 miliardów 400 mln zł. Aż 625 mln zł przypłynie do Szczecina. Za te pieniądze powstanie następca "Nawigatora XXI" i "Daru Młodzieży".

Rektor PM prof. Wojciech Ślączka stwierdził, że uczelnia w miarę możliwości modernizuje "Nawigatora XXI" - ale jako że jest to już wysłużona jednostka, pewnych ograniczeń przeskoczyć się nie da. Stąd konieczność inwestycji w nowe technologie.

- To będzie najnowocześniejsze laboratorium badawcze - ocenił naukowiec. - Główną zaletą statku będzie to, że będzie mógł pływać po wszechoceanie, czyli będzie mógł wypływać i na Pacyfik, i na Atlantyk. To będzie narzędzie, za pomocą którego będzie można robić badania, będzie narzędziem dla nawigatorów i informatyków. Będą tam roboty podwodne i urządzenia autonomiczne, które będą umożliwiały badania prowadzone na wodach głębokich, na których kiedyś Polska będzie mogła operować a na których teraz prowadzi badania. Statek będzie wyposażony w echosondy. Będzie mógł służyć polskiemu środowisku naukowemu w licznych projektach badawczych.

Swoją wyliczankę zakończył zaś tak: - To będzie całkowicie nowa jakość.

Nowy statek ma być długi na 93 metry - będzie więc dłuższy od "Nawigatora" o 30 metrów - i szeroki na 17 metrów. Ale te parametry mogą jeszcze ulec pewnej korekcie. Załoga będzie liczyła 14 osób. Planowana pojemność to ok. 80 osób.

 - Ogłosimy konkurs na nazwę nowego statku - zdradził rektor PM. - Jeśli chodzi o czas budowy, to plan jest na cztery lata. ©℗

(as)

Komentarze

Ale NIE CHCĄ PŁYWAĆ
2025-10-06 14:52:40
SMUTNE bo tylko 5 -10% Absolwentów pływa , oferta pracy typu "naucz się poplywaj ok 3 lat za ok 1500 USD i zostaniesz cenionym Oficerem" NIE to za mało, Szczecińscy armatorzy zaczynają zatrudniać marynarzy nawet z Filipin ! Czyli tak naprawdę nasza Politechnika Morska oraz jej odpowiednik w Gdyni stają się najdroższymi uczelniami w Polsce . Nic nie wnoszą dla polskich armatorów Kiedyś (kilkadziesiąt lat temu) była kolejka - teraz przerażenie bo NIE CHCĄ PŁYWAĆ -To powinny być płatne studia.
Student AM
2025-10-06 14:44:16
Studiowałem na AM i ani razu nawet nie byłem na tej krypie, praktyki mieliśmy na promach, inwestycja, która nie ma uzasadnienia.
Krystian
2025-10-06 14:14:10
Skoro szkolimy kadry dla innych bander to studenci lub obcy armatorzy powinni uczestniczyć w kosztach nauki.
klemens
2025-10-06 13:15:48
po co ? Koszt budowy będzie przekroczony , podobnie jak czas budowy . Koszty utrzymania kolosalne . Do szkolenia kadr dla tanich bander i głównie do wypływania dyplomów przez wykładowców w mundurach .

