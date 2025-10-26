Policyjne rumaki w akcji. Ćwiczą z funkcjonariuszami przed atestacją [GALERIA]

Fot. KMP Szczecin

Zachodniopomorscy funkcjonariusze odbyli specjalne ćwiczenia z policyjnymi końmi, które miały przygotować je do atestacji.

Atestacja policyjnych koni to proces weryfikacji ich sprawności fizycznej i psychicznej, a także przydatności do pełnienia służby w różnych warunkach. Weryfikacja obejmuje również jeźdźców, którzy muszą udowodnić swoje umiejętności i dobrą współpracę z wierzchowcem.

Konie dobierane do służby w policji muszą spełniać określone kryteria jak wiek, rasa, wzrost, charakter i zdrowie. Atestacja koni służbowych dzieli się na dwa stopnie i odbywa się podczas specjalnych testów i egzaminów.

W ramach ćwiczeń przygotowujących do okresowej atestacji koni służbowych przeprowadzono wspólne ćwiczenia z udziałem funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oraz jeźdźców. Trening obejmował elementy doskonalenia współpracy w sytuacjach wymagających spokoju i dyscypliny, a także reagowania na zagrożenia. Wspólne ćwiczenia sprawdziły gotowość koni do służby oraz potwierdziły ich wysokie wyszkolenie i odporność na czynniki stresowe.

Policja konna jest nieodłącznym elementem wielu jednostek policyjnych na całym świecie, w tym również w Polsce. W ramach swojej służby konie policyjne muszą być odpowiednio wyszkolone, zdrowe i gotowe do wykonywania swoich obowiązków w różnorodnych warunkach. Atestacja to proces, który ma na celu zapewnienie tych standardów.

(d)

