Policyjna akcja „Eco-Car”. Drogówka zatrzymała ponad 370 dowodów rejestracyjnych

W Szczecinie podczas działań skontrolowano 200 pojazdów. Zatrzymali 41 dowodów rejestracyjnych z różnych przyczyn. Ujawnili także 2 przestępstwa. Fot. KMP Szczecin

Blisko 1300 skontrolowanych pojazdów, setki ujawnionych nieprawidłowości i ponad 370 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych – to bilans wojewódzkiej akcji „Eco-Car”. Drogówka wzięła pod lupę nie tylko stan techniczny samochodów, ale także ich wpływ na środowisko. Sprawdzała emisję hałasu, generowanie spalin, przeróbki konstrukcyjne i zgodność wyposażenia z przepisami.

Podczas działań policjanci skontrolowali 1298 pojazdów. W efekcie ujawnili blisko 740 wykroczeń, dotyczących głównie nieprawidłowości wpływających na bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

Wykorzystując specjalistyczny sprzęt - sonometr, przyrząd do pomiaru przepuszczalności światła szyb i analizator spalin - weryfikowali stan techniczny pojazdów. W trakcie akcji zatrzymali łącznie 372 dowody rejestracyjne.

Policjanci ujawnili też 7 przestępstw popełnionych przez kierujących. Dotyczyły one prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz kierowania pomimo cofniętych uprawnień.

W Szczecinie mundurowi skontrolowali ponad 200 pojazdów, nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie emisyjności spalin, które skutkowałyby zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Szczególną uwagę zwracali na przepuszczalność światła szyb – wykonali 10 pomiarów, w wyniku których zatrzymali 6 dowodów rejestracyjnych z uwagi na niespełnienie wymogów. Łącznie podczas działań zatrzymali 41 dowodów rejestracyjnych z różnych przyczyn. Ujawnili także dwa przestępstwa.

- Działania „ECO-CAR” będą kontynuowane - zapowiada wojewódzka drogówka. - Ich celem jest eliminowanie z ruchu pojazdów niespełniających wymogów technicznych, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko. (K)

