Policjantka uratowała ludzkie życie

Sierż. Magdalena Szewczyk z KPP Stargard najprawdopodobniej uratowała mężczyźnie życie. Mimo że miała wolne od służby, zatrzymała auto i ruszyła z pomocą. Fot. KPP Stargard

We właściwym miejscu i właściwym czasie znalazła się stargardzka policjantka, dzięki której mężczyzna, który dostał ataku padaczki, nadal żyje. Mimo że miała wolne, ruszyła mu z pomocą.

Sierż. Magdalena Szewczyk, będąc w Trzebieży zauważyła leżącego na chodniku mężczyznę. Miał zakrwawioną twarz. Najprawdopodobniej dostał ataku padaczki i stracił przytomność. Miał problemy z oddychaniem. Gdyby nie szybka reakcja stargardzkiej policjantki, mogłoby dojść do tragedii.

– Wokół niego stało kilka osób, ale nikt nie podjął konkretnych działań – opowiada mł. asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Policjantka błyskawicznie zatrzymała samochód i podbiegła do mężczyzny, udzielając mu pierwszej pomocy.

Funkcjonariuszka mimo trudności (miał silne drgawki), ułożyła go w pozycji bezpiecznej, udrażniając drogi oddechowe, gdyż mężczyzna miał problemy z oddychaniem. Cały czas starała się, by mężczyzna nie doznał dodatkowych obrażeń. Funkcjonariuszka monitorowała jego czynności życiowe do momentu przyjazdu wezwanych na miejsce ratowników. Dzięki niej mężczyzna szybko i sprawnie uzyskał pomoc, w wyniku czego nie doszło do tragedii. ©℗

(w)