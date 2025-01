Policjant ze Szczecina zostawił broń służbową w McDonaldzie

Ja rozumiem, że zapomnieć zapomnieć spodni podciągnąć lub nie zapiąć rozporka po wyjściu z kibla ale zostawić broń i magazynek pełen pestek? No to już poważy problem z tą Policją się robi, jestem poważnie zaniepokojony tym stanem zapaści.

Fazi

2025-01-27 22:33:16

Co ??? Ja nie wierzę to jakiś żart jest ??? Kogo oni tam zatrudniają ??? To jakiś młokos 1 miesiąc służby czy jakiś stary leniwiec ??? A potem się dziwią, że jaja i żarty z nich sobie robią no dramat !!!