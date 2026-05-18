Policjanci ze Stargardu najlepsi w województwie. Pojadą na ogólnopolski finał

W rywalizacji udział wzięło 19 dwuosobowych drużyn z jednostek policji z całego regionu. Fot. KPP Stargard

Funkcjonariusze ze Stargardu nie mieli sobie równych podczas wojewódzkich eliminacji do XI Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Mundurowi zdobyli pierwsze miejsce i już w czerwcu będą reprezentować województwo zachodniopomorskie w finale ogólnopolskim.

Zawody odbyły się w siedzibie Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. W rywalizacji udział wzięło 19 dwuosobowych drużyn z jednostek policji z całego regionu.

– Podczas eliminacji funkcjonariusze musieli wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami z zakresu ratownictwa oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy – informuje asp. Wojciech Jędrych, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Sprawdzano m.in. reakcję na sytuacje zagrożenia życia i zdrowia, szybkość działania oraz skuteczność podejmowanych decyzji.

Najlepszy wynik osiągnęli policjanci ze Stargardu, którzy zdecydowanie wygrali całe zawody. Dzięki zwycięstwu będą reprezentować Pomorze Zachodnie podczas finału XI Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Ogólnopolski etap konkursu odbędzie się od 8 do 12 czerwca w Szkole Policji w Słupsku.

– Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że zwycięscy funkcjonariusze na co dzień pełnią służbę w Zespole Przewodników Psów Służbowych Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie – dodaje asp. Jędrych. – Ich sukces pokazuje, że policyjna służba wymaga nie tylko doskonałego przygotowania operacyjnego, ale także wysokich kompetencji w zakresie ratowania ludzkiego życia. ©℗

