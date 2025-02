Policjanci zabepieczyli w Szczecinie podróbki warte kilkaset tys. zł [GALERIA]

Fot. KMP Szczecin

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w wyniku działań operacyjnych zatrzymali 29-latkę, u której zabezpieczono ponad 600 sztuk odzieży i akcesoriów sygnowanych logo znanych i luksusowych marek. Wartość zabezpieczonych podrobionych towarów oszacowano na kwotę nie mniejszą niż 300 tysięcy złotych.

29-latka została przesłuchana i złożyła wyjaśnienia, Za swoje działania będzie odpowiadać przed sądem z tytułu naruszenia przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej. Zgodnie z obowiązującym prawem grozi jej kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

- Przypominamy, że handel podrobionymi towarami to nie tylko oszustwo wobec konsumentów, ale także poważne naruszenie praw własności intelektualnej, które negatywnie wpływa na legalny rynek - informuje policja. - Apelujemy do mieszkańców o rozwagę podczas zakupów. Zachowajcie ostrożność wobec ofert sprzedaży luksusowych produktów w wyjątkowo niskich cenach – mogą one pochodzić z nielegalnych źródeł i nie spełniać żadnych standardów jakości.

(K)