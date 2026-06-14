Pół miliona złotych na poprawę oznakowania ulic

Za realizację zadania odpowiada firma VOBEMA z Piły. Fot. UM w Stargardzie

W Stargardzie rozpoczęły się prace związane z odświeżaniem oznakowania poziomego na ulicach. W tym roku samorząd przeznaczy na ten cel około 500 tysięcy złotych. Jak podkreślają urzędnicy, działania są konieczne, ponieważ w wielu miejscach oznakowanie stało się słabo widoczne i wymaga pilnej poprawy.

REKLAMA

Roboty mają potrwać około sześciu tygodni.

– Aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców i mieszkańców, większość prac prowadzona będzie wieczorami oraz nocą – informuje Honorata Siry-Jabłońska, zastępca dyrektora wydziału inżyniera miasta Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Miasto zaznacza, że nie wszystkie ulice zostaną objęte odmalowaniem. Pominięte będą odcinki, na których planowane są w najbliższym czasie remonty nawierzchni. Dotyczy to m.in. fragmentu ulicy Piłsudskiego pomiędzy ulicami Konopnickiej i Mickiewicza.

Zakres prac obejmuje odnowienie między innymi linii rozdzielających pasy ruchu, dróg rowerowych, przejść dla pieszych oraz miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Malowane są również koperty, strzałki kierunkowe i inne oznaczenia uzupełniające.

– Łącznie do odświeżenia przewidziano około 22,8 tysiąca metrów kwadratowych oznakowania – informuje stargardzki magistrat.

Magistrat informuje, że odnawiane będą zarówno oznaczenia białe, jak i elementy w kolorze czerwonym oraz niebieskim. Prace podzielono na dwa etapy. W pierwszej kolejności wykonawca odmalowuje oznakowanie w całym mieście, natomiast do końca września będzie uzupełniał miejsca wymagające dodatkowych poprawek. ©℗

(w)

REKLAMA