Pokonali raka, wracają do pracy

Uczestnicy tego projektu korzystają z różnego rodzaju zajęć ruchowych (z fizjoterapeutą) oraz konsultacji specjalistycznych, m.in. z lekarzem, dietetykiem, psychoonkologiem. Fot. Profil fb Rafała Leśniewskiego, fizjoterapeuty projektu

To oferta dla pacjentów, którzy są po leczeniu onkologicznym. Ułatwi powrót do aktywności zawodowej. Pakiet zawiera: wyprawkę motywującą, wsparcie wielu specjalistów, a nawet turnus nad morzem… Trzeba się liczyć, że będzie aktywnie, zdrowo, mobilizująco. Wielu już się przekonało. Z tej szansy skorzystać jeszcze może 70 osób. Trwają ostatnie nabory do projektu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych”.

Celem projektu jest objęcie wsparciem w zakresie rehabilitacji 500 osób – pacjentów będących w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym z województwa zachodniopomorskiego w wieku aktywności zawodowej. Cieszy się dużym zainteresowaniem.

– Zajęcia z fizjoterapeutą w sali i z kijkami na świeżym powietrzu, konsultacje z lekarzem i dietetykiem, spotkania z psychoonkologiem, indywidualne i w grupie, a na zakończenie 10-dniowy turnus w Kołobrzegu – wymienia Agnieszka Muchla-Łagosz, rzeczniczka ZCO. – To wszystko po to, by pacjenci onkologiczni mogli po chorobie odzyskać energię, moc i cieszyć się pełnią życia.

Uczestnicy projektu otrzymują: porady z lekarzem rehabilitacji, rehabilitację leczniczą dostosowaną indywidualnie do potrzeb pacjenta, konsultacje z dietetykiem wraz z edukacją zdrowotną, konsultacje z psychologiem, zabiegi rehabilitacyjne na dwutygodniowym turnusie nad morzem (Kołobrzeg), bezpłatne noclegi, wyżywienie oraz zwrot kosztu dojazdu, wyprawkę motywującą (kijki do nordic walkingu, torbę, komplet kosmetyków).

Wiele osób już z tej szansy skorzystało i zachęca innych do udziału.

– Świetne zajęcia, superatmosfera i profesjonalizm – dzieli się swoją oceną pani Małgorzata.

– Projekt daje dużo pięknych możliwości – pisze na Facebooku ZCO inna pacjentka, pisze z turnusu w Kołobrzegu. – Jestem obecnie w sanatorium „Muszelka”. Pyszne jedzenie, fantastyczne warunki, opieka i zabiegi na wysokim poziomie. A co najważniejsze, miejsce, ludzie, szum morza, czyste powietrze… zachęcam i dziękuję za piękny czas, dziękuję za pomoc i możliwość wzięcia udziału w tym ważnym i potrzebnym projekcie.

Projekt obejmuje m.in. spotkania z psychoonkologiem – indywidualne i grupowe.

– Profesjonalne wsparcie w przebiegu leczenia oraz w radzeniu sobie po zakończonym leczeniu lekarza czy psychologa jest bardzo ważne – podkreślała po pierwszych takich spotkaniach psychoonkolog Martyna Pawlak-Modzelewska pracująca w tym projekcie. – Myślę, że spotkania grupowe pokazały nam także, jaką moc ma wsparcie międzypacjenckie. Podczas zajęć grupowych poznajemy założenia programu Carla Simontona i jego 10 umiejętności zdrowienia, zapoznajemy się z teorią, ale przede wszystkim ćwiczymy, praktykujemy, doświadczamy.

Osoby spełniające kryteria i chcące wziąć udział w tym projekcie mogą się do niego zgłaszać przez formularz na stronie: http://rehabilitacjaonkologiczna.szczecin.pl/ lub telefonicznie, kontaktując się z asystentem projektu pod numerem: 514 946 376.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jego wartość to niemal 6,4 mln zł. Wkład EFS zaś to ponad 5,4 mln zł. ©℗

(sag)