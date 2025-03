Pogrzeb bohaterów. Godnie spoczną po 80 latach

Szczątki bohaterów spoczną na Cmentarzu Wojennym. Fot. Artur BAKAJ

Po blisko 8 latach od chwili odkrycia dwóch żołnierskich mogił odbędzie się pogrzeb tych bohaterów. Obaj spoczną 7 marca na kołobrzeskim Cmentarzu Wojennym.

Walki o Kołobrzeg prowadzone w marcu 1945 roku nie bez powodu nazywane są najkrwawszymi potyczkami ulicznymi II wojny światowej. Zginęło wówczas 915 polskich żołnierzy, 392 zmarło później w wyniku odniesionych ran, 120 zaginęło bez wieści, a 3 zmarło na skutek innych wypadków. Ciała większości z nich po ekshumacjach pochowane zostały na Cmentarzu Wojennym, mieszczącym się przy ul. 6. Dywizji Piechoty.

Choć od zakończenia wojny minęło kilkadziesiąt lat, kołobrzeska ziemia wciąż skrywać może prowizoryczne żołnierskie mogiły. W 2017 roku mieszkaniec jednej z nieruchomości znajdującej się w okolicy ul. Wolności, znalazł w swoim ogródku ludzkie kości. O odkryciu powiadomił muzealników oraz właściwe służby. Okazało się, że w miejscu, gdzie miał zamiar posadzić pomidory, ziemia kryła mogiły dwóch żołnierzy. Ciała ekshumowano i przewieziono do Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Początkowo wydawało się, że byli to Niemcy, ale prace badawcze przeprowadzone pod kierownictwem dr. hab. n. med. Andrzeja Ossowskiego wykazały, że poległymi byli Polacy. Najprawdopodobniej należeli do 18. Pułku Piechoty i zostali zabici 9 marca 1945 roku.

Obaj spoczną 7 marca na kołobrzeskim Cmentarzu Wojennym. Ceremonia w wojskowej asyście rozpocznie się w samo południe. ©℗

(pw)