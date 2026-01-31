Poezja i słodycz. Konkurs dla Szczecinian

Zarząd Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Krówką Szczecińską i Akademią Nauk Stosowanych TWP zaprasza mieszkańców Szczecina do udziału w konkursie poetyckim.

– Mieszkańcy Szczecina – czas na odrobinę poezji… i słodyczy! - zachęcają organizatorzy zabawy. – Przypominamy o naszym wyjątkowym konkursie: „Szczecin w słodkich rymach – Krówka Szczecińska”. Twoje zadanie? Napisz krótki wiersz o naszym mieście i kultowej Krówce Szczecińskiej. Może być zabawnie, nostalgicznie, wzruszająco — byle w rymach i od serca. Nagrody? A jakże słodkie! Trzy najlepsze utwory zostaną nagrodzone, a każdy laureat otrzyma 1 kilogram Krówki Szczecińskiej.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Szczecina. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział przez zgłoszenie od opiekuna prawnego. Liczy się pomysł, lekkość pióra i szczeciński klimat. Prace można nadsyłać do 6 lutego br. Szczegóły i regulamin w opisie wydarzenia: https://fb.me/e/5hh98T2qZ

(K)

