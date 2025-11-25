Podziel się dobrym słowem

Ponad 9 tysięcy książek pod choinkę podarowali w 2022 roku szczecinianie pacjentom Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. W tym roku Świątecznej Zbiórce Książek towarzyszy hasło „Podziel się dobrym słowem”.

– Książek zebranych w 2022 roku wystarczyło nie tylko na prezenty – ten pokaźny księgozbiór zasilał nasze szpitalne biblioteczki aż przez trzy lata – mówi Agnieszka Muchla-Łagosz, rzecznik prasowy ZCO. – Pacjenci, zarówno ci hospitalizowani, jak i przyjmowani ambulatoryjnie, korzystali z przekazanych przez szczecinian propozycji literackich, czytali na miejscu, zabierali książki do domu, przekazywali dalej. Jednak najwięcej radości sprawiały osobiste życzenia, które dołączane były do książek w formie wpisów lub kartek świątecznych, czasem nawet ręcznie robionych. Było w tych słowach dużo ciepła i życzliwości, było dużo dobrych myśli, które napełniały otuchą. W tym roku ponawiamy akcję, bo książkowe zapasy są już na wyczerpaniu. Mamy nadzieję, że i w tym roku szczecinianie zechcą podzielić się z naszymi pacjentami nie tylko dobrą literaturą, ale też dobrym, wspierającym słowem.

Świąteczna Zbiórka Książek rozpoczęła się w poniedziałek 24 listopada i potrwa do 15 grudnia.

– Zbieramy literaturę współczesną, historyczną, reportaże, powieści, opowiadania, wiersze, biografie, kryminały, romanse – informuej rzecznik szpitala. – Wszelkie dołączone osobiste życzenia będą mile widziane. Warunek konieczny: książki muszą być w dobrym stanie – mogą być zarówno używane, jak i nowe, kupione specjalnie na tę okazję. Zniszczone, stare egzemplarze nie trafią do naszych pacjentów.

Książki można zostawiać na portierni Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii – budynek przy wjeździe do szpitala od ul. Strzałowskiej 22. Można je przynosić codziennie w godzinach 7-19, do 15 grudnia.

