Podwójne życie bigamistki w Operze na Zamku

W sobotę o g. 15.30 w Operze na Zamku w Szczecinie rozpocznie się farsa „Mayday 3. Bigamistka”.

Jest reklamowana jako „najbardziej zwariowana teatralna huśtawka, cudowna podróż w klimatyczne lata 70-te. Analogowe telefony, płyty winylowe, kolorowe wnętrza, które tworzą doskonałe tło do przedstawienia tej szalonej historii!”

Jackie Smith jest mieszkanką Londynu, taksówkarką, a także… bigamistką. Ma dwa domy, dwóch nie mających pojęcia o swoim istnieniu mężów oraz bardzo precyzyjny rozkład dziennych, a szczególnie nocnych zajęć. Niefortunny zbieg okoliczności- wypadek, sprawia, że do akcji wkracza policja.

Sytuacja staje się dramatyczna, grafik Jackie zaczyna się sypać. Zdesperowana taksówkarka stara się ukryć swoje podwójne życie. Czy uda się jej zachować wszystkie sekrety w tajemnicy? Niesamowicie zabawne sytuacje zaprowadzą nas do rozwiązania tej zagadki.

„Mayday 3. Bigamistka” to komedia Raya Cooneya w adaptacji Michaela Barfoota, w tłumaczeniu Elżbiety Woźniak i w reżyserii Macieja Kowalewskiego.

W rolę Jackie Smith wcielają się Joanna Brodzik lub Katarzyna Maciąg.

