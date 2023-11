Poduchy od serca! Ponad 200 jaśków z Kaskady dla małych pacjentów

Prezent od serca dla dzieci ze szpitalnych oddziałów został przekazany we wtorek. Fot. Galeria Kaskada

Pod koniec października w Galerii Kaskada w Szczecinie odbył się maraton szycia poszewek na poduszki dla małych pacjentów Szpitala Klinicznego nr 1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej. Była to część ogólnopolskiej akcji „Poduchy od serca: Uszyj Jasia”. Efekt szczecińskiego wydarzenia charytatywnego to blisko 230 jaśków, które we wtorek 14 listopada zostały przekazane szpitalowi.

Przy 10 stanowiskach do szycia, jakie przygotowano w Kaskadzie, każdy chętny mógł stworzyć kolorowa poszewkę. Pomagali w tym wolontariusze. Akcja ciszyła się dużym zainteresowaniem klientów. Efekty starań ucieszą maluchy przebywające na oddziałach dziecięcych szpitala przy ul. Unii Lubelskiej, bo właśnie tam we wtorek Norbert Fijałkowski, dyrektor Galerii Kaskada, przekazał uszyte poszewki. (K)