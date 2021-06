Podsumowali weekendową akcję szczepień bez rejestracji. "Ostatnia Prosta" w Szczecinie

Długi, czerwcowy weekend był kolejną odsłoną masowych szczepień bez rejestracji w Szczecinie. W ciągu trzech dni w ramach akcji „Ostatnia Prosta” zespoły medyczne 109 Szpitala Wojskowego zaszczepiły przy Jasnych Błoniach 1160 osób.

Akcję szczepień od piątku do niedzieli zorganizowały wspólnie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie. Przed przychodnią, na parkingu przy ulicy Piotra Skargi stanął specjalnie oznakowany kontener, w którym przez 9 godzin dziennie (od g. 9 do 18) trwały szczepienia jednodawkowym preparatem przeciwko Covid-19 Vaccine Janssen (popularnie nazywany Johnsonem). Aby skorzystać z akcji nie trzeba się było wcześniej rejestrować, do zaszczepienia wystarczyło ukończone 18 lat.

Szczepienia na „Ostatniej Prostej”

Liczba wykonywanych szczepień była wprost proporcjonalna do liczby chętnych. W piątek, kiedy część osób wyjechała z miasta, a część była jeszcze w pracy, udało się zaszczepić ok. 270 osób. Ale już w sobotę do szczepienia zgłosiło się ponad 380 osób. Aby nie tworzyły się kolejki, uruchomiono drugą nitkę szczepień na terenie samej przychodni. Dwa zespoły medyków szczepiły także w niedzielę. Tego dnia udało się zaszczepić 510 osób.

- Procedura szczepień przebiegała bardzo sprawnie - ocenia Marcin Górka, rzecznik prasowy 109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie. - Osoby, które zgłaszały się, nigdy nie czekały dłużej niż godzinę. W wypełnianiu ankiet pomagali żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej i 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy pilnowali też porządku i zachowania odległości oraz przestrzegania wymagań sanitarnych w kolejce. Nad bezpieczeństwem akcji czuwała także policja - informuje rzecznik.

Szczepionki nadal czekają na chętnych

Na akcję „Ostatnia prosta” 109 Szpital Wojskowy w Szczecinie otrzymał do wykorzystania 2,5 tys. dawek szczepionki przeciwko Covid-19 Vaccine Janssen. Pozostałe, nie wykorzystane podczas długiego weekendu szczepionki będą podawane w punkcie szczepień w przychodni przy ul. Piotra Skargi. Aby zaszczepić się jednodawkowym preparatem należy wcześniej wysłać mail na adres: szczepieniacovid@109szpital.pl lub zadzwonić pod numer 880 789 936.

Była to już druga akcja weekendowych szczepień w Szczecinie. W czasie pięciu dni majówki zespoły medyczne 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią zaszczepiły w kontenerze przy Jasnych Błoniach 3350 osób.

W sumie w województwie zachodniopomorskim zostało wykonanych już ponad milion szczepień przeciw Covid-19.

