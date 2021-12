Podsumowali Szlachetną Paczkę

W ramach tegorocznej akcji Szlachetna Paczka w Weekend Cudów pomoc trafiła do ponad 17 tysięcy rodzin w całej Polsce. W naszym województwie otrzymały ją 622 rodziny, a w nich niemal do 1600 osób. - Za każdą z tych cyferek stoją historie najbardziej potrzebujących - mówią organizatorzy tego przedsięwzięcia.

Tegoroczny finał akcji odbył się w weekend 10-12 grudnia. Pomoc połączyła ponad 704 200 Polaków, a łączna wartość przekazanego wsparcia w ramach Szlachetnej Paczki wyniosła prawie 70 milionów złotych. W województwie Zachodniopomorskim włączyło się 23 766 darczyńców, pomoc trafiła do 622 rodzin, a w nich do niemal 1600 osób. Średnia wartość paczki to 3 900 zł. Łączna wartość pomocy - 2 431 631.

Pomimo podsumowań organizatorzy zapewniają, że nie jest to jednak koniec 21. edycji Szlachetnej Paczki. Wolontariusze odwiedzą rodziny ponownie, a program wspierać można cały czas, wchodząc na stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl i dokonując wpłaty.

