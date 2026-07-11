Podróż zabytkowym tramwajem po mieście

Wakacyjna linia turystyczna 0 będzie kursować przez całe lato. Fot. Ryszard PAKIESER

W ten weekend ulicami Szczecina kursować będzie tramwajowa linia turystyczna 0. Pojawia się natrasie w każdą sobotę i niedzielę lipca i sierpnia, a obsługiwana jest przez historyczne składy wagonów typu N i 4N.

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Wagon ma drewnianą konstrukcję, ręcznie odsuwane drzwi i drewniane krzesełka. Trasa „zerówki” została zaplanowana tak, aby jednym kursem zobaczyć najciekawsze i najbardziej reprezentacyjne miejsca w Szczecinie.

Kursy wykonywane są na jednokierunkowej trasie: Potulicka – Pl. Brama Portowa – Pl. Żołnierza Polskiego – Pl. Hołdu Pruskiego – Matejki – Malczewskiego – Dubois – Stocznia Szczecińska – Jana z Kolna – Nabrzeże Wieleckie – Wyszyńskiego – Pl. Brama Portowa – Pl. Zwycięstwa – Pl. Kościuszki – Krzywoustego – Al. Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – Al. Wojska Polskiego – Pl. Szarych Szeregów – Pl. Grunwaldzki – Pl. Rodła – Pl. Żołnierza Polskiego – Pl. Brama Portowa – Potulicka.

Obowiązuje taryfa dla linii turystycznych.

(K)

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