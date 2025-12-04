Podpisano umowę na pierwszy odwiert geotermalny w Szczecinie

Odwiert zostanie wykonany na działce przy ulicy Dąbskiej, na terenie sąsiadującym z ciepłownią. Fot. Dariusz Gorajski

W Szczecinie podpisano umowę na wykonanie pierwszego odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych. Odwiert zostanie wykonany na działce przy ulicy Dąbskiej. Zadanie zrealizuje firma UOS Drilling S.A., a inwestorem zastępczym w imieniu miasta jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Umowę sygnowali m.in. zastępca prezydenta Szczecina Anna Szotkowska, prezes UOS Drilling S.A. Arkadiusz Biedulski oraz przedstawiciele miejskich jednostek odpowiedzialnych za rozwój energetyki.

REKLAMA

Zastępca prezydenta Anna Szotkowska podkreśla, że projekt otwiera nowy rozdział w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego miasta.

- Rozpoczynamy inwestycję, która ma kluczowe znaczenie dla przyszłej samowystarczalności energetycznej Szczecina. Liczymy, że wody geotermalne staną się kolejnym stabilnym źródłem ciepła, pozwalającym dywersyfikować dostawy, dbać o ich ciągłość oraz wpływać na kontrolę cen ciepła – co dla mieszkańców jest niezwykle istotne - mówi. Miasto uzyskało na wykonanie odwiertu stuprocentowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Jeśli parametry potwierdzą się zgodnie z założeniami, geotermia mogłaby pokrywać nawet 15-20 procent zapotrzebowania Szczecina na ciepło. To pierwszy, ale bardzo ważny krok - zaznacza A. Szotkowska.

Prezes UOS Drilling S.A. Arkadiusz Biedulski przedstawia szczegóły techniczne projektu.

- Odwiert w Szczecinie będzie miał około dwóch tysięcy metrów głębokości i trafi w warstwę wodonośną jurę dolną, tę samą, z której korzystają instalacje w Stargardzie czy Pyrzycach. Liczymy na minimum 200 metrów sześciennych wody termalnej na godzinę o temperaturze około 70 stopni Celsjusza. To parametry w pełni przydatne w systemie ciepłowniczym - wyjaśnia. Jak dodaje, przygotowanie terenu potrwa pięć, sześć miesięcy, a samo wiercenie około czterech.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 5.12.2025 r.

(dg)

REKLAMA