Podpalili altankę. Odpowiedzą także za wcześniejsze przestępstwa

Fot. KPP w Goleniowie

Włamanie i podpalenie altanki na terenie gminy Goleniów zapoczątkowało intensywne działania policjantów pionu kryminalnego. W efekcie wykonanych czynności funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn i odzyskali mienie o łącznej wartości około 7 tysięcy złotych.

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W ubiegłym miesiącu na terenie gminy Goleniów doszło do włamania do altanki, która następnie została podpalona i uległa całkowitemu spaleniu. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajęli się policjanci pionu kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Dzięki wnikliwej pracy operacyjnej, analizie zgromadzonych informacji oraz zaangażowaniu funkcjonariuszy wytypowano i zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat.

W toku wykonywanych czynności policjanci ustalili, że dwóch z zatrzymanych miało związek z włamaniem do altanki oraz jej podpaleniem. Dalsze ustalenia wykazały również, że dwóch mężczyzn brało udział we wcześniejszej kradzieży z włamaniem do tej samej altanki.

Na tym sprawa się nie zakończyła. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze ustalili także, że dwóch z zatrzymanych ma związek z kradzieżą hulajnogi elektrycznej o wartości około 2 tysięcy złotych.

Efektem pracy policjantów było odzyskanie mienia o łącznej wartości około 7 tysięcy złotych. Do właścicieli wrócą między innymi miód, cukier, kosa spalinowa oraz hulajnoga elektryczna.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty adekwatne do popełnionych czynów, obejmujące między innymi kradzież z włamaniem, zniszczenie mienia oraz kradzież. O dalszym losie zatrzymanych zdecyduje sąd.

(d)

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