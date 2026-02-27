Podopieczni „Iskierki” znów staną za ladą. Rusza akcja sprzedaży skarpetek „nie do pary”

Ta akcja organizowana jest w Szczecinie już od czterech lat. Fot. Dariusz GORAJSKI

Już po raz czwarty dorośli podopieczni szczecińskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” staną za sklepową ladą, by sprzedawać kolorowe skarpetki. Akcja rusza już w piątek (27 lutego). Jest częścią obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa.

REKLAMA

To jednak coś więcej niż sprzedaż skarpetek „nie do pary”. To doświadczenie pracy, kontaktu z klientem, odpowiedzialności i satysfakcji z dobrze wykonanego zadania. Dla wielu uczestników to jedna z nielicznych okazji, by sprawdzić się zawodowo.

– Każda edycja pokazuje nam, jak bardzo takie działania są potrzebne. Nasi podopieczni czekają na ten dzień z ogromnymi emocjami. Przygotowują się, uczą obsługi klienta, rozmawiają o odpowiedzialności. Dla nich to nie jest symboliczna akcja – to prawdziwa praca. Niestety, rynek pracy dla osób z zespołem Downa wciąż raczkuje, dlatego każda taka inicjatywa daje im poczucie sprawczości i wiarę we własne możliwości – mówi Jolanta Ćwirko, koordynatorka wydarzenia ze strony Stowarzyszenia „Iskierka”.

Organizatorami akcji są Fundacja Oczami Brata oraz marka Many Mornings, znana ze swoich kolorowych skarpetek. Stoisko, przy którym praktykanci będą w każdy piątek i sobotę (aż do 21 marca) wspierać pracowników marki, znajduje się w Szczecinie w CH Galaxy na drugim piętrze.

W poprzednich latach stoisko przyciągało nie tylko osoby, które przyszły kupić skarpetki z okazji 21 marca, ale też te, które chciały po prostu porozmawiać.

– Nasi podopieczni, którzy biorą udział w akcji, lubią pracować z ludźmi. Zawsze jest to dla nich nieco stresujące, ale daje im też ogromną satysfakcję. Traktują tę praktykę bardzo poważnie – chcą dobrze doradzić klientom i profesjonalnie ich obsłużyć – dodaje Jolanta Ćwirko.

Część dochodu ze sprzedaży zostanie przekazana na działalność Stowarzyszenia „Iskierka”. Na miejscu będzie można również dowiedzieć się więcej o codziennym funkcjonowaniu dorosłych osób z zespołem Downa i możliwościach wsparcia organizacji.

21 marca symbolem solidarności z osobami z zespołem Downa są właśnie skarpetki nie do pary – znak różnorodności, akceptacji i otwartości.

(sag)

REKLAMA