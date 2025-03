Podglądacz z Hanza Tower zatrzymany

Fot. Ryszard Pakieser

W jednej z szatni w wieżowcu Hanza Tower w Szczecinie nieznany mężczyzna robił zdjęcia nagiej osobie. Został zatrzymany i usłyszał już zarzuty prokuratorskie. Za popełniony czyn grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

- Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo prowadzi dochodzenie w sprawie mężczyzny, który 2 stycznia 2025 roku w Hanza Tower utrwalał wizerunek nagiej osoby bez jej zgody. Został on zatrzymany na skutek zgłoszenia osoby pokrzywdzonej, która zauważyła, że mężczyzna ten robi jej zdjęcia telefonem komórkowym - informuje Łukasz Błogowski, rzecznik prasowy Prokuratury Rejonowej w Szczecinie. - Jest to przestępstwo z artykułu 191a paragraf 1 KK. Mężczyzna usłyszał zarzut utrwalania wizerunku bez zgody i grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Telefon został zatrzymany jako dowód rzeczowy. Podejrzany przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Zatrzymany mężczyzna nie jest obywatelem Polski, pochodzi z kraju Unii Europejskiej. Jak podaje prokuratura, prowadzone czynności dotyczą tylko tego jednego zdarzenia. ©℗

(aj)