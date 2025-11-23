Niedziela, 23 listopada 2025 r. 
Podejrzany przedmiot na torach przy stacji Koszalin Politechnika

Data publikacji: 23 listopada 2025 r. 16:10
Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2025 r. 19:52
Fot. Anna Gniazdowska  

W niedzielę po południu maszynista jego z pociągów zauważył na wysokości ul. Kwiatkowskiego leżący przy torach przedmiot i zawiadomił policję - poinformowała Komenda Miejska Policji w Koszalinie. Według ustaleń jest to przewód światłowodu.

- Około godziny 13.30 na wysokości ul. Kwiatkowskiego, na stacji Politechnika, maszynista zauważył przewód koloru pomarańczowego i zadzwonił na numer alarmowy – przekazała asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Wezwani na miejsce funkcjonariusze policji zabezpieczyli miejsce zdarzenia. - Na chwilę obecną mamy potwierdzenie, że jest to przewód światłowodu, który jest przygotowany do zainstalowania. Ruch pociągów odbywał się normalnie i nie ma żadnych opóźnień – dodała Sreberska.

Do aktów dywersji na kolei doszło w ubiegłym tygodniu na trasie Warszawa – Dorohusk. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. 

Komentarze

reakcja jest
2025-11-23 19:27:17
ale nie tam gdzie trzeba.
Zakuty hełm.
2025-11-23 19:22:53
To PiS wysadził tory! My „z Putinem przypilnujemy, by nikt piachu w tryby nie sypał". Dawać mi tu Ziobrę!
@Rząd apeluje
2025-11-23 18:35:54
Co by nie zrobił i tak w waszych zakutych hełmach WINA TUSKA,bo tak kazał Kaczelnik prawda??
Rząd apeluje.
2025-11-23 16:43:40
Wszyscy noszący mundury i wszyscy agenci w cywilu - łapcie przede wszystkim Ziobrę! Tory kolejowe nie uciekną.

