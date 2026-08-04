Podaruj okulary Kenijczykom

Fot. PUM

Szczecinianie mogą pomóc Kenijczykom, przekazując im swoje okulary korekcyjne. Zostaną one dostarczone do Afryki podczas misji medycznej, w której biorą udział także przedstawiciele Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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„Medycy dla Kenii 2026” to kolejna odsłona inicjatywy organizowanej przez polskich lekarzy – w tym roku odbędzie się już po raz ósmy. Od czterech lat w jej organizację szczególnie angażują się specjaliści Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz studenci.

Zespołem kieruje prof. Elżbieta Petriczko z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM.

Uczelnia informuje, że na jej terenie okulary można przekazywać w Bibliotece Głównej PUM przy al. Powstańców Wielkopolskich 20 oraz przy ul. Rybackiej 1 w pokoju 215 w Dziekanacie Anglojęzycznym.

Okulary przyjmowane są również w siedzibie Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP przy ul. Ogińskiego 15 w Szczecinie, w pobliżu Jasnych Błoni, oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

PUM zapewnia: „Zebrane okulary przed wyjazdem przechodzą specjalne przygotowanie. Są czyszczone zgodnie z określoną procedurą, a następnie trafiają do współpracujących z akcją zakładów optycznych. Tam są badane i opisywane – określana jest m.in. moc szkieł oraz ich szerokość. Tak przygotowane okulary pojadą do Kenii, gdzie będą indywidualnie dobierane pacjentom przez okulistę uczestniczącego w misji”.

Szczecińscy wolontariusze zabierają ze sobą nie tylko okulary. Do Kenii trafiają również leki, materiały opatrunkowe, glukometry, szczoteczki do zębów, ubranka dla dzieci oraz inne rzeczy potrzebne podczas prowadzenia pomocy medycznej.

(as)

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