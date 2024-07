Pod Trasą Zamkową nie zaparkujesz

Fot. Dariusz Gorajski

W związku z imprezą The Tall Ships Races 2024 Płatny Parking Niestrzeżony Trasa Zamkowa jest nieczynny. Kierowcy nie będą mogli z niego korzystać do 6 sierpnia do godz. 4 rano. (K)