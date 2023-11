Pod prąd z promilami

Policjanci zatrzymali kierowcę volvo jadącego pod wpływem alkoholu i dodatkowo bez uprawnień do kierowania pojazdami. Do zdarzenia doszło w nocy w centrum miasta.



34-letni mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i ruszył w stronę placu Kościuszki – tyle tylko, że jechał pod prąd. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Mężczyzna łamał przepisy ruchu drogowego i jechał agresywnie stwarzając zagrożenie dla innych uczestników drogi. Skręcając w al. Piastów stracił panowanie nad pojazdem i wpadł w poślizg. Kierujący nie podróżował sam. W pojeździe było także dwoje nietrzeźwych pasażerów. Badanie alkomatem wykazało 1,5 promila alkoholu w organizmie. Kierowca trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Sprawa trafi do sądu gdzie zapadnie decyzja o wysokości kary.



(żuk)