Pod młotek „Wszystkich Świętych”. Łakomy kąsek dla deweloperów?

Termin sprzedaży działek przy ul. Wszystkich Świętych wyznaczono na końcówkę kwietnia. Fot. Ryszard PAKIESER

Za pierwszym razem chętnych do kupna nie było. Teraz nieruchomość przy ul. Wszystkich Świętych w Szczecinie znów została wystawiona na sprzedaż. Tym razem za cenę 3,5 miliona złotych netto. Niewielką, jak na blok mieszkalny, w którym nie będą mogły funkcjonować lokale usługowe, a przy parku kieszonkowym, jaki powstanie tuż obok.

Magistrat po raz drugi wystawił na sprzedaż działki (38/47 oraz 38/45) o łącznej powierzchni 1,6 tys. m kw. Dla tego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych”. Co znaczy, że deweloper będzie mógł tam postawić wielorodzinny budynek, ale do wysokości 17,5 m, czyli maksymalnie 5-kondygnacyjny, w jakim nie będą mogły funkcjonować lokale usługowe. Nieruchomość skomunikowana jest z drogą publiczną poprzez istniejący zjazd z ul. Wszystkich Świętych.

Tuż przy sprzedawanym przez miasto terenie – jak już informował „Kurier” – w nieodległej perspektywie zostanie utworzony park kieszonkowy „Za murem”. Nazwany tak w dosłowności sąsiedztwa, czyli za ekranem dźwiękochłonnym, wygłuszającym ruch pobliskiej czteropasmowej arterii. To jedna z zielonych inwestycji – 4 miejskich parków, 14 osiedlowych oraz 10 tzw. kieszonkowych – w jakie Szczecin ma zainwestować do 2029 r.

Projekt kieszonkowego parku „Za murem” powstanie jeszcze w tym roku. Na ten cel w budżecie miasta zarezerwowano 150 tys. zł. Powinien – jak sugeruje radny Andrzej Radziwinowicz (Koalicja Obywatelska) – uwzględniać założenia projektu społecznego, jaki dla rejonu ul. Wiosny Ludów był zgłoszony do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Przypomnijmy: inicjatywa obywatelska zakładała powstanie tam ceglanego muru, maskującego widok od strony parkingu. Wzdłuż niego miały się znaleźć „pergole dające cień oraz miejsca relaksu z ławkami, nasadzenia krzewów i drzew, trawniki, rabaty wyniesione z cegły, w których mieszkańcy będą mogli uprawiać warzywa, owoce i kwiaty”. Poza tym – „ścieżki spacerowe, oświetlenie solarne, ławki, kosze, stojaki rowerowe, domki dla owadów, poidełka dla ptaków, informacyjne tabliczki z ciekawostkami przyrodniczymi”.

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami UM drugi termin sprzedaży działek przy ul. Wszystkich Świętych wyznaczył na końcówkę kwietnia (22.04.2026 r., godz.12, lewe skrzydło magistratu, sala nr 173). Czy tym razem przyniesie rozstrzygnięcie? Magistrat zastrzegł „prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów”. ©℗

