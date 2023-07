Pod Łobzem traktor przygniótł mężczyznę

Do groźnego wypadku doszło dziś we wsi Ługowina (gmina Resko). Podczas naprawy koła rolnika przygniótł traktor. Jak się okazało, mężczyzna prawdopodobnie nie zabezpieczył odpowiednio pojazdu. Poszkodowany doznał urazu głowy i klatki piersiowej. Został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Gryficach.

(rj)