Pobierała świadczenie na nieżyjącą matkę

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali 62-letnią mieszkankę miasta podejrzaną o oszustwo związane z pobieraniem nienależnych świadczeń. Fot. KMP Szczecin

Opiekowała się swoją niepełnosprawną matką i z tego tytułu pobierała świadczenie pielęgnacyjne. Ale z tej pomocy finansowej korzystała jeszcze długo po śmierci swojej mamy. Teraz 62-latka ze Szczecina odpowie za oszustwo.

REKLAMA

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali 62-letnią mieszkankę miasta podejrzaną o oszustwo związane z pobieraniem nienależnych świadczeń.

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta od 2023 roku do końca kwietnia 2025 roku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pobierała świadczenie pielęgnacyjne przyznane w związku z opieką nad swoją niepełnosprawną matką - informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie. - Jak się okazało, matka 62-latki zmarła w grudniu 2023 roku, a kobieta mimo to nie poinformowała o tym właściwych instytucji i nadal pobierała świadczenie.

W ten sposób 62-latka wyłudziła ponad 50 tysięcy złotych na szkodę Szczecińskiego Centrum Świadczeń - informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzut oszustwa. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury i będzie miała swój finał w sądzie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego to 3,5 tysiąca złotych miesięcznie.

- Osoba pobierająca świadczenie na rzecz członka swojej rodziny ma obowiązek poinformować o zmianie sytuacji życiowej, np. gdy członek rodziny wymagający takiej opieki trafia do domu pomocy społecznej lub umiera - mówi Maciej Homis, rzecznik prasowy Centrum Usług Społecznych w Szczecinie. ©℗

(sag)

REKLAMA