PO zamierza "pogonić Kaczyńskiego". Największa partia opozycyjna zaprezentowała kandydatów [GALERIA]

Działacze PO pod Pomnikiem Czynu Polaków podkreślali, że "podoba im się Unia Europejska". Fot. Dariusz Gorajski

"Października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego i całą bandę jego!" - wołał w poniedziałek poseł Artur Łącki, jeden z kandydatów Platformy Obywatelskiej do Sejmu. Podczas konferencji prasowej pod Pomnikiem Czynu Polaków zaprezentowano (prawie) wszystkie osoby ze szczecińskiej listy wyborczej największej partii opozycyjnej.

- Piętnastego października Polacy wybiorą, czy są za Polską, czy są za PiS-em - stwierdził szef PO na Pomorzu Zachodnim marszałek Olgierd Geblewicz. - Dlatego dajemy Polakom to, co najlepsze, najlepszą drużynę.

Lokomotywą listy jest poseł Sławomir Nitras. Kolejne miejsca zajmują posłanka Magdalena Filiks, poseł Arkadiusz Marchewka, przewodnicząca sejmiku zachodniopomorskiego Teresa Kalina, poseł Artur Łącki, przewodnicząca rady miasta Świnoujścia Elżbieta Jabłońska, poseł Grzegorz Napieralski.

Na kolejnych pozycjach znaleźli się: właścicielka sieci przychodni "Help - Med" Anna Nowak, szczecińska radna Urszula Pańka, radna z Gryfina Magdalena Pieczyńska, wiceburmistrz Goleniowa Anita Jurewicz, dyrektor Ogrodów Przelewice Zygmunt Siarkiewicz, radny sejmiku Adam Fedeńczak, radny z Marianowa Michał Bodek, aktywistka Maria Schneider, przedsiębiorca z Pyrzyc Agnieszka Wancerz, sołtys Gądna Katarzyna Kupczyk, Józef Drozdowski z Węgorzyna, sekretarz PO w powiecie polickim Magdalena Sosnowska, szczeciński radny Patryk Jaskulski, były komendant policji w Chojnie Robert Panna, zastępca prezydenta Międzyzdrojów Beata Kiryluk, radny z Polic Shivan Fate oraz Natalia Żyto, rzecznik prasowy Agrounii, która połączyła siły z PO. Tej ostatniej na konferencji nie było.

- Nam podoba się Unia Europejska! - dobitnie deklarował Sławomir Nitras. - Podoba nam się to, że w roku 2004 zniknęły szlabany w Kołbaskowie, że tiry nie stoją w kolejkach do Goleniowa, że możemy przekraczać granicę bez paszportów czy to na plaży w Świnoujściu czy to na rowerze koło Szczecina, że możemy współpracować z innymi krajami Unii Europejskiej, że możemy budować wspólną unię ze Szwedami, Duńczykami, Niemcami. Podoba nam się to, że w Szczecinie stacjonują żołnierze z kilkunastu krajów, które są naszymi sojusznikami. Na wschodzie toczy się krwawa wojna. W czasach, kiedy na wschodzie jest tak niebezpiecznie, i autorytaryzm kwitnie, na zachodzie powinniśmy szukać przyjaciół, a nie wojny. Potrzebujemy stabilnych partnerów na zachodzie. Dlatego wszczynanie wojen dyplomatycznych, atmosfery nagonek na partnerów, wzywanie na dywanik ambasadorów państw sojuszniczych to jest polityka nieodpowiedzialna, zagraża Polsce.

Poseł Artur Łącki przekonywał, że w okręgu szczecińskim PO chce zdobyć siedem mandatów. I że zamierza odebrać prawicy władzę.

- Października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego i całą bandę jego! - wołał poseł.

Kandydatami do Senatu są senatorzy Magdalena Kochan oraz marszałek izby wyższej Tomasz Grodzki. Marszałek mówił, że w Szczecinie mocno zakorzenione są takie wartości jak poszanowanie dla mniejszości i przekonanie, że miejsce Polski jest w rodzinie europejskiej.

©℗

Alan Sasinowski