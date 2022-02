Po proteście w Zdrojach. Szpital zawiadamia prokuraturę

Szpital „Zdroje” w Szczecinie odniósł się do protestu zorganizowanego 2 lutego na jego terenie przez Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Medycy Nadziei oraz Ruch Społeczny Wolni Zjednoczeni Zachodniopomorskie. Dotyczył pisma dyrekcji do pracowników w sprawie obowiązku szczepień.

Dyrektor szpitala Łukasz Tyszler poinformował, że to zgromadzenie zgłoszono do prokuratury jako zakłócanie spokoju i porządku publicznego. W sprawie komunikatu, do którego odnosili się protestujący, napisał m.in., że nie zapowiada on zwolnień i nie zastrasza pracowników, i że „Korzystając z okazji Dyrekcja SPSZOZ «Zdroje» niezmiennie zachęca do szczepień przeciwko COVID-19”.

(sag)