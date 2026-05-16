Po dalekomorskich rejsach "Fryderyk Chopin" wrócił do Szczecina [FILM]

Fot. Wojciech Sobecki

W sobotę przy Wałach Chrobrego w Szczecinie zacumował „Fryderyk Chopin”. To pierwsza wizyta żaglowca w macierzystym porcie po ponad roku nieobecności.

Na pokładzie brygu przypłynęła młodzież z Niebieskiej Szkoły pod komendą kapitana Piotra Cichego.

STS „Fryderyk Chopin” został zbudowany w latach 1990–1992 dzięki staraniom Krzysztofa Baranowskiego, założyciela Fundacji „Międzynarodowa Szkoła pod Żaglami”. W swój pierwszy rejs żaglowiec wypłynął 4 marca 1992 r. z 27 uczniami „Szkoły pod Żaglami” na pokładzie. W skład pierwszej załogi wchodzili m.in. kapitanowie Krzysztof Baranowski i Ziemowit Barański. To jedyny żaglowiec w Polsce posiadający maszty sześciorejowe.

W 2012 roku STS "Fryderyk Chopin" dowodzony przez kpt. Tomasza Ostrowskiego wygrał Tall Ships Races na trasie Saint Malo - Lizbona- Kadyks - La Coruna - Dublin. Było to pierwsze zwycięstwo polskiego żaglowca w klasie A (największych jednostek) od 1989 r.

(k)

Film: Wojciech Sobecki

