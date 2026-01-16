Po dachowaniu znaleźli tylko rozbity, pusty samochód

Fot. OSP Gościno

Do groźnego zdarzenia doszło w piątek rano na drodze wojewódzkiej nr 162 w okolicach Ząbrowa (powiat kołobrzeski). Dachował tam samochód osobowy.

REKLAMA

Na miejsce skierowani zostali m.in. strażacy z OSP w Gościnie.

- Po dojeździe na miejsce stwierdzono rozbity pojazd, który po dachowaniu zatrzymał się na boku, natomiast kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia przed przybyciem służb. Strażacy sprawdzili także najbliższą okolice miejsca zdarzenia pod kątem obecności kierowcy - relacjonują druhowie.

Poszukiwania kierowcy w pobliżu samochodu nie przyniosły rezultatu. Dalsze działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca dachowania i samego pojazdu.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

(k)

REKLAMA